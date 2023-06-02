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У белорусских учителей начали вычитать из зарплаты деньги за еду

  • 2.06.2023, 9:33
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У белорусских учителей начали вычитать из зарплаты деньги за еду
иллюстрационное фото: tut.by

Может быть применен повышающий коэффициент.

«Правительство» Беларуси приняло постановление о «порядке организации питания педагогических и иных работников учреждений образования». Оно официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. В документе прописано, как именно педагоги теперь смогут питаться на работе.

Постановление касается государственных детсадов, школ и подобных им специальных учреждений — кроме училищ олимпийского резерва. В бюджете предусмотрят средства для того, чтобы обеспечить едой педагогов и иных работников.

Учителя, воспитатели и другие работники школ и детсадов смогут пользоваться предзаказом — в соответствии с примерными двухнедельными рационами питания. Чтобы получать еду в столовой, надо будет до 25-го числа каждого месяца подавать заявление руководителю учреждения.

Оплата будет составлять полную цену порции одного обучающегося старшей возрастной группы. Может быть применен повышающий коэффициент — если он предусмотрен. Оплачиваться будут только дни, когда сотрудник питался.

Платить надо будет до 25-го числа каждого месяца самостоятельно, либо можно написать заявление нанимателю, чтобы деньги вычитали из зарплаты. Если какое-то время питание не понадобится, то нужно сообщать об этом дежурному по столовой из числа педагогов.

Минфину постановлено предусматривать в республиканском бюджете средства на организацию питания работников государственных учреждений образования. А облисполкомам и Минскому горисполкому рекомендовано «предусматривать в местных бюджетах средства на реализацию настоящего постановления».

Напомним, ранее педагоги нескольких учебных заведений сообщали, что им не разрешают покупать в столовых обеды, которые готовят для школьников, по «ценам для детей».

В Минобразования на это заявили, что учителя могут покупать еду в буфетах, а в школах созданы условия для питания работников, в том числе для разогрева и хранения пищи. Однако позже была принята поправка в Кодекс об образовании, которая позволяет педагогам питаться в учреждениях образования. Она дает учителям право на питание, реализацию механизма на практике прописывает постановление правительства.

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