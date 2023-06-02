У белорусских учителей начали вычитать из зарплаты деньги за еду
- 2.06.2023, 9:33
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Может быть применен повышающий коэффициент.
«Правительство» Беларуси приняло постановление о «порядке организации питания педагогических и иных работников учреждений образования». Оно официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. В документе прописано, как именно педагоги теперь смогут питаться на работе.
Постановление касается государственных детсадов, школ и подобных им специальных учреждений — кроме училищ олимпийского резерва. В бюджете предусмотрят средства для того, чтобы обеспечить едой педагогов и иных работников.
Учителя, воспитатели и другие работники школ и детсадов смогут пользоваться предзаказом — в соответствии с примерными двухнедельными рационами питания. Чтобы получать еду в столовой, надо будет до 25-го числа каждого месяца подавать заявление руководителю учреждения.
Оплата будет составлять полную цену порции одного обучающегося старшей возрастной группы. Может быть применен повышающий коэффициент — если он предусмотрен. Оплачиваться будут только дни, когда сотрудник питался.
Платить надо будет до 25-го числа каждого месяца самостоятельно, либо можно написать заявление нанимателю, чтобы деньги вычитали из зарплаты. Если какое-то время питание не понадобится, то нужно сообщать об этом дежурному по столовой из числа педагогов.
Минфину постановлено предусматривать в республиканском бюджете средства на организацию питания работников государственных учреждений образования. А облисполкомам и Минскому горисполкому рекомендовано «предусматривать в местных бюджетах средства на реализацию настоящего постановления».
Напомним, ранее педагоги нескольких учебных заведений сообщали, что им не разрешают покупать в столовых обеды, которые готовят для школьников, по «ценам для детей».
В Минобразования на это заявили, что учителя могут покупать еду в буфетах, а в школах созданы условия для питания работников, в том числе для разогрева и хранения пищи. Однако позже была принята поправка в Кодекс об образовании, которая позволяет педагогам питаться в учреждениях образования. Она дает учителям право на питание, реализацию механизма на практике прописывает постановление правительства.