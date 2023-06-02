Как автовладелец от налогов в Беларуси уходил 2 2.06.2023, 10:19

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Раскрыли его «схемы».

На территорию Беларуси часто пригоняют дорогие машины для личного пользования и на продажу. Немало при этом используется и хитрых схем, которые якобы помогают обойти растаможку и позволяют сэкономить на налогах. Или нет? Abw.by рассказывает на свежем примере.

Машина «растворилась»

В декабре 2021 года гражданин России осуществил временный ввоз автомобиля Range Rover через Витебскую таможню. Это такая процедура, при которой товар временно находится и используется на территории Евразийского экономического союза (ЕЭС). Она применяется в отношении машин, принадлежащих гражданам других государств, в ЕЭС не входящих.

Растаможку при этом платить не нужно. Но просто так ввезти машину и кататься на ней сколько угодно нельзя. «Фишка» в том, что по истечении определенного периода (не более одного года) автомобиль должен быть вывезен обратно. При этом передавать его третьим лицам или продавать запрещено. Вместе с тем после временного ввоза автомобили порой «растворяются» на просторах Беларуси, дальнейшая их судьба становится предметом разбирательства государственных органов, ведь на кону деньги, не поступившие в казну в виде налогов.

Россиянин обо всех тонкостях таможенного законодательства, должно быть, знал, поскольку обращался в таможенные органы с заявлением о продлении срока временного ввоза. Его продлили, после чего элитный автомобиль попросту исчез, что заметили сотрудники таможни и назначили проведение проверки.

Из материалов проверки таможенных органов:

«В результате проведенной проверки установлено, что в отношении транспортного средства марки Range Rover факт вывоза, а также иные сведения, позволяющие признать данное транспортное средство не находящимся под таможенным контролем, не установлены. Таким образом, сведения о продлении срока временного ввоза в отношении данного транспортного средства либо о его вывозе за пределы Таможенного союза отсутствуют».

Результатом проверки таможни стало вынесение решения о взыскании пошлин, налогов и пени. Сумма вышла немалая, более 18 тысяч рублей. Однако время шло, бюджет этих денег так и не увидел, в связи с чем таможня обратилась с иском в суд.

«Пожар» в письме, счет в суде

На судебное заседание ответчик-автовладелец, поместивший дорогостоящий автомобиль под процедуру временного ввоза, не явился, хотя извещение получил. В суде его очень хотели увидеть, чтобы расспросить, куда делась машина, за которую не были уплачены налоги.

Справка

Иностранные физические лица вправе временно ввозить на таможенную территорию Таможенного союза транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные на территории иностранных государств, на срок своего временного пребывания, но не более чем на один год, с освобождением от уплаты таможенных платежей. Временно ввезенное транспортное средство до истечения срока временного ввоза подлежит таможенному декларированию с целью обратного вывоза или помещения под таможенную процедуру. Недекларирование транспортного средства законом определено в таком случае как незаконное перемещение товаров через таможенную границу.

Если временно ввезенные товары для личного пользования находятся на таможенной территории Таможенного союза в связи с невывозом по истечении установленного срока, в отношении таких товаров взимаются таможенные пошлины и налоги. При этом ввозные таможенные пошлины и налоги подлежат уплате в размерах, соответствующих суммам таможенных пошлин, налогов, которые подлежали бы уплате при выпуске товаров для личного пользования в свободное обращение, исчисленным на день регистрации таможенным органом пассажирской таможенной декларации, в соответствии с которой транспортные средства были выпущены для личного пользования с целью временного нахождения на таможенной территории Таможенного союза.

Полученное от должника письмо о том, что машина была уничтожена в результате пожара, как посчитал суд, было прислано с целью избежать уплаты налогов. В общем, автовладелец обманул, и доказали это довольно быстро. Суд эти «телодвижения» оценил и наложил арест на находящийся в Беларуси частный дом гражданина России, которым тот владел на праве собственности.

Статья 47 ГПК:

Иск к ответчику, место жительства которого неизвестно либо который не имеет места жительства в Республике Беларусь, может быть предъявлен по месту нахождения его имущества или по последнему известному месту его жительства в Республике Беларусь.

На что рассчитывал недобросовестный автовладелец и по совместительству гражданин другого государства, купивший в Беларуси жилой дом и при этом провернувший «схему» по уходу от растаможки элитного автомобиля путем оформления временного ввоза, сложно сказать. «Заложник» в виде недвижимого имущества может стать серьезным аргументом при принятии решения об уплате необходимых налогов, ведь стоимость дома кратно превышает сумму налогового долга. Иначе имущество просто продадут с торгов, из полученных при продаже денег вычтут долг, а остаток вернут бывшему собственнику имущества.

Решение суда:

«Взыскать с ответчика в доход бюджета Республики Беларусь таможенные платежи в сумме 14.257 рублей 87 копеек, пеню за несвоевременную уплату таможенных платежей в сумме 3.783 рубля 88 копеек, а всего взыскать в доход бюджета Республики Беларусь 18.041 рубль 75 копеек Национального банка Республики Беларусь. Взыскать с ответчика в доход государства государственную пошлину в сумме 902 рубля 09 копеек Национального банка Республики Беларусь».

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