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Казахстанский политик о состоянии Лукашенко: Он недолго протянет

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  • 2.06.2023, 13:16
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Казахстанский политик о состоянии Лукашенко: Он недолго протянет

Народ ненавидит больного диктатора, а спецслужбы скоро доберутся до него.

Александр Лукашенко предложил Казахстану присоединиться к так называемому «союзному государству». Однако Касим-Жомарт Токаев отказался от «привлекательного» предложения объединиться с российским и белорусским диктаторами.

Общественный и политический деятель из Казахстана Арман Шураев рассказал «24 каналу», что Лукашенко прекрасно понимает, что дни Владимира Путина уже сочтены. А если свергнут его, следующим пойдет Лукашенко.

Шураев подчеркнул, что Путин по горло в крови, Лукашенко – по локоть, и он хочет и Казахстан вымазать этой кровью.

«Мол, давайте будем нести солидарную ответственность и будем вместе потом сидеть на скамье подсудимых на трибунале в Гааге», – подчеркнул Шураев.

Понятно, что Токаев дипломатично отшил Лукашенко, отказавшись присоединиться к «союзному государству» с Россией и Беларусью.

«Лукашенко стал заложником своих чрезмерных амбиций. И сейчас он, возможно, сожалеет, что остался самопровозглашенным правителем Беларуси. Может лучше было бы ему три года назад смириться и признать, что на самом деле он проиграл президентские выборы в Беларуси в 2020 году, и уйти», – заметил политический деятель.

Однако у него был еще один вариант – бежать из страны, как это сделал тот же Янукович или экс-президент Кыргызстана Бакиев. И Лукашенко мог бы жить где-нибудь на побережье Волги в деревянном доме.

«А сейчас белорусского диктатора уже не простит его народ. А также до него могут добраться спецслужбы каких-либо стран. Если он, конечно, доживет. Потому что его сегодняшние болезни появились на фоне переживаний, и не думаю, что он долго протянет», – отметил Арман Шураев.

После окончательных договоренностей Лукашенко с Путиным о размещении в Беларуси российского тактического оружия, белорусский диктатор решил «расширить» так называемое «союзное государство». Он предложил Касиму-Жомарту Токаеву присоединиться к нему. Также рассматривалась возможность размещения ядерного оружия и территории Казахстана.

Однако Токаев сдержанно отказался от предложения Лукашенко и показал, что отнесся к нему не серьезно. Мол, он «по достоинству оценил шутку» Лукашенко.

Токаев объяснил, что не видит потребности в таком шаге, потому что существуют альтернативные интеграционные объединения, в частности, Евразийский экономический союз.

В то же время президент Казахстана отказался и от размещения ядерного оружия, отметив, что его страна не будет нарушать международное законодательство, поскольку Казахстан присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия.

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