закрыть
2 июня 2023, пятница, 17:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россияне в оккупированном Мелитополе строят целые подземные города

  • 2.06.2023, 17:25
Россияне в оккупированном Мелитополе строят целые подземные города

Они зарывают в землю морские контейнеры.

Ситуация во временно оккупированном Мелитополе ежедневно ухудшается. Россияне сделали его своим логистическим и административным центром.

В результате в Мелитополе усиливается террор на гражданское население, постоянно увеличивается количество оккупантов и Россия активно навязывает свою пропаганду. Об этом «24 Каналу» рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Строят подземные города

Сегодня Мелитополь и район – это сплошная военная база россиян. Точное количество российских солдат назвать невозможно, ведь оккупанты прикрываются гражданским населением. В частности, на территории одного из профтехзаведений россияне разместили свои системы ПВО. Школы и детские сады в городе тоже захвачены врагом.

Основная концентрация российских военных сосредоточена на побережье Азовского моря, в частности, Кирилловка, Приморский Посад, Приазовье. Там расположены десятки тысяч рашиского пушечного мяса, техники и вооружения.

В гостиницах и санаториях Кирилловки и Бердянска, куда раньше ездили отдыхать украинцы, тоже размещаются российские военные.

Мелитополь называют городом, который на юге наиболее окопано и «защищено» врагом. Оккупанты зарывают морские контейнеры и кладут бетонные плиты, строя целые подземные города и хранилища.

Городской голова Мелитополя рассказал о строгих методах паспортизации мелитопольцев: смотрите видео

До российской оккупации в Мелитополе проживало 150 тысяч человек. В настоящее время осталось меньше половины. По словам местных жителей, в городе находятся десятки тысяч оккупантов, их даже больше, чем мариупольцев.

Россияне рассчитывали получить от местных содействия в организации власти. Однако захватчики получили четкое сопротивление, поэтому привозят в Мелитополь россиян, чтобы построить свою власть.

- Российская власть состоит в терроре на местное население, – отметил городской голова Мелитополя.

В последние недели в Мелитополе участились случаи похищения людей. Оккупанты десятками в день похищают людей и сажают в плен. Таким образом, они пытаются противостоять украинскому сопротивлению.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кафка, ты неудачник
Кафка, ты неудачник Ирина Халип
Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский
Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников
Срочно требуется механик гильотины
Срочно требуется механик гильотины Владимир Халип