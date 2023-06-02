Солодуха рассказал, сколько заработал на песне «Здравствуй, чужая милая» 1 2.06.2023, 18:16

1,542

Александр Солодуха

Сумма вас удивит.

Белорусский певец Александр Солодуха в эфире «Беларусь 1» рассказал, сколько денег ему принесла песня «Здравствуй, чужая милая».

— Правда ли, что с песни «Здравствуй, чужая милая» вы заработали один миллион долларов?

— Да, правда.

— А на что вы его потратили?

— На жизнь.

— Хотелось бы, конечно, подробности узнать.

— Но, я думаю, все впереди, — резюмировал артист.

Первым песню «Чужая милая» исполнил очень популярный в свое время певец Николай Щукин, писала «Комсомольская правда». Он зажигал залы так, как позже Солодуха. В конце 50-х была издана пластинка с «Чужой милой» в версии Щукина, на которой значились имена авторов: музыка Анатолия Горчинского, слова Леонида Татаренко.

В конце 70-х шлягер подхватил Аркадий Северный, один из основателей русского шансона. А в 80-е «Чужую милую» пели многие певцы-эмигранты.

В начале 70-х годов известный белорусский композитор Эдуард Ханок написал свою музыкальную версию на известный текст песни «Здравствуй, чужая милая». 1 мая 1992 года эту композицию впервые исполнил Александр Солодуха.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».