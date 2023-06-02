Лукашенко не полетит в Турцию на инаугурацию Эрдогана

Лукашенко не полетит в Турцию на инаугурацию Эрдогана8
- 2.06.2023, 18:31
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Инаугурация назначена на 3 июня.
Александр Лукашенко не полетит в Турцию на инаугурацию президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Республику Беларусь представит председатель «палаты представителей» Владимир Андрейченко. Инаугурация назначена на 3 июня.
В МИД РБ сообщили, что приглашение было получено 1 июня. Почему не поедет Лукашенко, там не объяснили.
Реджепу Тайипу Эрдогану 69 лет. В 2003-2014 годах он был премьер-министром Турции. С 2014-го — президент. Недавно он выиграл президентские выборы во втором туре (набрал 52%).
В поздравлении с победой на выборах Александр Лукашенко отметил, что «рассчитывает на скорую встречу с президентом Турции». Но она откладывается.