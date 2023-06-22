По Бобруйску бегала бесхозная корова 4 22.06.2023, 10:26

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Ее словили в сельскохозяйственном ларьке, но она опять сбежала.

В Бобруйске от хозяина сбежала корова. Судя по видео, который опубликовал телеграм-канал «Бобруйск Online», поймать ее было непросто.

Бесхозную корову в городе заметили вечером 21 июня возле железнодорожного вокзала. Поймать ее пытались двое мужчин: один в рабочей одежде, другой в майке и камуфляжных штанах.

На первом опубликованном видео можно заметить, что животное зашло в ларек с товарами для сада и огорода. За ней в торговый объект проследовал мужчина в робе и с веревкой в руках. В ларьке ему удалось накинуть на шею животного петлю и вывести на улицу.

Однако удержать корову не смогли. Животное перешло на «галоп» и бросилась наутек по тротуарам и газонам. Мужчины поначалу крепко держали веревку, но с буренкой не справились: один сразу отпустил шнурок, другой — только после того как упал.

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