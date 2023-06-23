Депутаты ЕС и США обратились к президенту Португалии из-за «Беларуськалия» 23.06.2023, 21:27

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Марселу Ребелу де Соузе призвали не лоббировать снятие санкций с белорусского предприятия.

Как стало известно «Зеркалу», депутаты Европейского парламента, а также национальных парламентов стран Евросоюза и США обратились к президенту Португалии Марселу Ребелу де Соузе. 59 депутатов подписали письмо, в котором попросили не допустить ослабления санкций в отношении калийных удобрений из Беларуси. По мнению депутатов, есть ряд причин, чтобы не смягчать санкции.

Подписавшие письмо депутаты (из них больше всего — депутаты Европарламента и польского Сейма) отмечают, что снятие санкций с «Беларуськалия» может не только ухудшить ситуацию с правами человека в Беларуси, но и даст финансы Лукашенко и Путину. Депутаты отмечают, что Россия часто использует Беларусь для обхода санкций.

— Мы понимаем, что ситуация на мировом и европейском рынках продуктов питания непростая. Однако, по данным ООН, цены на рынке удобрений, в том числе те, которые содержат калий, не находятся на пике и снижаются, — говорится в письме депутатов, которое оказалось в распоряжении редакции. — Кроме того, нет риска нехватки калийных удобрений в ЕС и в других странах, поддерживающих санкции против Беларуси. Таким образом, считаем неправомерным тот аргумент, что выход «Беларуськалия» и других белорусских удобрений компаний с мирового продовольственного рынка наносит ущерб экономике. Напротив, мы считаем, что потенциальная прибыль от участия «Беларуськалия» в европейские рынки снова будет служить варварским целям Лукашенко и Путина.

Также депутаты отмечают, что «документально подтверждено», что 2000 детей из оккупированных территорий Украины «были насильно вывезены в некоторые из белорусских детских лагерей», в том числе в лагерь «Дубрава», что принадлежит «Беларуськалию». Депутаты говорят, что детей привозили сюда трижды, и заявляют, что Лукашенко «подписал официальные распоряжения об этом». Отмечают также и участие руководителя «Беларуськалия» Ивана Головатого.

— Европейский парламент и многие национальные парламенты уже несколько раз подчеркивали в своих резолюциях, что насильственная депортация детей из Украины в Россию и Беларусь соответствует определению геноцида и должна рассматриваться международным сообществом как таковая. Международный уголовный суд уже доказал это, выдав ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по этому конкретному делу. Мы верим, что правительства ЕС должны оставаться едиными и распространить этот подход на Александра Лукашенко и других политических лидеров, вовлеченных в бесчеловечную процедуру, явно нарушающую международное право.

Депутаты считают, что снятие санкций с «Беларуськалия» и других белорусских компаний из этой отрасли противоречит внешнеполитической линии ЕС и «подрывает ценности, которые мы все разделяем».

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