Лукашенко — Пригожину: Женя, тебя как клопа раздавят 14 27.06.2023, 16:34

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Евгений Пригожин

Диктатор выдал свою версию переговоров с главарем ЧВК «Вагнера».

Лукашенко рассказал свою версию переговоров с главарем ЧВК «Вагнера» Евгением Пригожиным:

— Я говорю: «Женя, никто тебе ни Шойгу, ни Герасимова, никого не отдаст, особенно в этой ситуации. Ты же знаешь Путина не меньше, чем я. Во-вторых, он с тобой не то что встречаться — по телефону разговаривать не будет в силу этой обстановки». Молчит.

«Но мы хотим справедливости! Нас хотят задушить! Мы пойдем на Москву!» Я говорю: «На полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то что войска (мне об этом Путин долго говорил) отвлечены на соответствующем фронте». Подумай, говорю, об этом. «Нет» — такая вот эйфория», — пишет БелТА.

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