Контрнаступление ВСУ: генерал США прогнозирует огромные потери России 4 3.06.2023, 17:50

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Кульминация может наступить уже через 72 – 96 часов после начала.

Россия понесет масштабные потери в результате действий украинских защитников. Об этом в интервью The Guardian заявил экс-руководитель Центрального командования США в 2008 – 2010 годах и бывший директор ЦРУ в 2011 – 2012 годах генерал Дэвид Петреус.

Свое заявление об украинском контрнаступлении Петреус сделал после недавней встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я предполагаю, что они добьются общевойскового эффекта, иными словами, они будут успешно проводить общевойсковые операции», – отметил экс-директор ЦРУ.

По его словам, в распоряжении Сил обороны Украины есть достаточно инженерных войск.

«Они прорывают заграждения и разминируют минные поля, противовоздушную оборону, которая защищает их от российских самолетов, мощную броню от противотанковых ракет, глушащие радиосети россиян средства радиоэлектронной борьбы, а также артиллерию и минометы», – подытожил Петреус.

Как ранее писал сайт Charter97.org, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению.

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