В Польше задержали белоруса, который нелегально перевозил нелегалов
- 4.06.2023, 21:11
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Мужчина перевозил шестерых сирийцев, четырех граждан Йемена и Алжира.
Польские пограничники в субботу задержали белоруса, который помогал мигрантам незаконно пробираться через границу в ЕС. Мужчина перевозил в своем авто 10 человек, сообщили в ведомстве соседней страны.
За субботу, 3 июня, в Польшу пытались незаконно попасть 124 мигрантов, из них 12 — со стороны Украины, остальные — из Беларуси. Больше полусотни из них увидев польских пограничников, вернулись обратно на белорусскую территорию.
Прорваться в ЕС пытались граждане Турции, Алжира, Сирии и Египта.
Сотрудники Польского погранкомитета рядом с деревней Наровка, что в 15 километрах от Брестской области, также задержали пособника, помогавшего нелегально переходить границу. Им оказался белорус — мужчина перевозил шестерых сирийцев, четырех граждан Йемена и Алжира.