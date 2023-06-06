Финляндия высылает девять российских «дипломатов» 1 6.06.2023, 19:23

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Из-за разведывательной деятельности.

Правительство Финляндии приняло решение выслать девять работников российского посольства из-за разведывательной деятельности.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Решение о высылке россиян принял министерский комитет по вопросам внешней политики и политики безопасности при президенте и правительстве Финляндии. Отмечается, что их деятельность несовместима с дипломатическим статусом.

В правительстве Финляндии сообщили, что МИД страны проинформирует об этом российского посла.

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