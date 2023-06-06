Рыбак в одиночку выловил гигантского сома 2 6.06.2023, 20:33

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Похоже, это новый мировой рекорд.

Итальянский рыбак Алессандро Бьянкарди похвастался по-настоящему крупным уловом — ему удалось поймать сома длиной почти три метра. Вытащить такую рыбину на берег было непросто — в течение 40 минут продолжалась схватка мужчины с сомом. Не переживайте: после небольшой фотосессии с трофеем рыбину отпустили, пишет «Онлайнер».

По словам Алессандро, он рыбачил в одиночку на лодке на севере Италии. «Я был совершенно один, когда наткнулся на самого большого сома, которого когда-либо видел в своей жизни», — рассказал мужчина.

Бьянкарди — профессиональный ловец сомов в компании MadCat Fishing. Он занимается своим ремеслом уже много лет и все равно не готов был встретиться в одиночку с рыбой своей мечты.

Длина сома составила 285 сантиметров — на 4 сантиметра больше предыдущего редкордсмена из списка, который фиксирует Международная ассоциация рыбного промысла (IGFA). Если информация подтвердится официально, рыбак сможет гордиться новым мировым рекордом.

Взгляните на эти фото: улов действительно выглядит впечатляюще.

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