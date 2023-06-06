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NBC: У разведки США есть подтверждения, что за подрывом Каховской ГЭС стоит именно Россия

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  • 6.06.2023, 20:38
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NBC: У разведки США есть подтверждения, что за подрывом Каховской ГЭС стоит именно Россия

Администрация президента США намерена рассекретить часть разведданных.

Белый дом располагает разведданными, которые подтверждают ответственность России за уничтожение плотины Каховской ГЭС. Об этом сообщает NBC .

Агентство со ссылкой на информацию двух официальных лиц США и одного представителя Запада утверждает, что администрация президента США Джо Байдена намерена рассекретить часть разведданных по ответственности Кремля за взрыв Каховской ГЭС для того, чтобы поделиться ими с союзниками.

Как сообщил один из источников, пока еще выясняются причины приказа о подрыве плотины, однако, вероятнее всего, этим пытались затруднить для ВСУ переправу через Днепр, а также намеренно создать крупную гуманитарную проблему.

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