NBC: У разведки США есть подтверждения, что за подрывом Каховской ГЭС стоит именно Россия 8 6.06.2023, 20:38

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Администрация президента США намерена рассекретить часть разведданных.

Белый дом располагает разведданными, которые подтверждают ответственность России за уничтожение плотины Каховской ГЭС. Об этом сообщает NBC .

Агентство со ссылкой на информацию двух официальных лиц США и одного представителя Запада утверждает, что администрация президента США Джо Байдена намерена рассекретить часть разведданных по ответственности Кремля за взрыв Каховской ГЭС для того, чтобы поделиться ими с союзниками.

Как сообщил один из источников, пока еще выясняются причины приказа о подрыве плотины, однако, вероятнее всего, этим пытались затруднить для ВСУ переправу через Днепр, а также намеренно создать крупную гуманитарную проблему.

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