«Занял денег и посадил сразу гектар»: белорус превратил клубнику в золото 7.06.2023, 9:33

фото: onliner

Успешный предприниматель рассказал, как начинал с хутора в Лунинце.

Из городской суеты в мир спокойной деревни — это история об одном человеке, который решил пойти в неизвестность ради своей мечты. В глубине полупустой деревушки он обнаружил потенциал и воплотил его в жизнь — засеял 15 гектаров клубникой. Не имея ни малейшего опыта в сельском хозяйстве и культивации ягод, где каждый день для него был новым испытанием, он не сдавался. И в итоге, пройдя через все сложности и проблемы (коих в этом бизнесе немало), стал успешным предпринимателем, пишет onliner.by.

Если бы Алексею в 30 лет сказали, что он спустя восемь зим будет держать десяток теплиц и выращивать клубнику, покрутил бы пальцем у виска. Но судьба распорядилась иначе, и в последние пять лет мужчина не только занялся ягодным бизнесом, но и преуспел в нем. Вот несколько цитат героя:

— Идея возникла в 2014 году, когда поставки клубники из Польши прекратились и я решил продавать ее сам. Брал ведро за 10 — продавал за 50. Так вел дела года два. Проблема такого занятия в том, что перекупу трудно урвать качественную ягоду, и мне захотелось самому стать производителем. В 2017 году поехал в Лунинец искать хутор и подумал, что высадить там 10 соток и постоянно ездить из Минска будет совсем невыгодно. Поэтому занял денег и посадил сразу целый гектар клубники.

Составил бизнес-план, но немного просчитался — в зарплатах, саженцах, времени, удобрениях. Почитал, что с куста можно собрать килограмм ягод, обрадовался, похлопал в ладоши и думаю: заработаю денег. Получилось все совсем иначе: ягоды вышло в три раза меньше, а затрат было в два раза больше. В первый год так вообще ничего не заработал, а спустя четыре уже переехал в Вилейку.

Если бы нынешние мозги были тогда, клубникой бы не занимался. Но отступать уже некуда, теперь у меня 10 гектаров, на которых нужно работать с утра до вечера.

Я всегда стремился выращивать сладкую ягоду и никогда не обращал внимания на кислые сорта, несмотря на то что они более транспортабельные и урожайные. Хотелось привить людям вкус. Поэтому остановился на сортах «Азия» и «Мальвина»: они не дают больших объемов, но люди их любят.

Опыта с землей у меня вообще никакого: не было ни огорода, картошку я тоже не сажал. Просто прочитал в интернете несколько схем, записался на курсы краснодарских фермеров и решил посадить клубнику. Но лучше своего опыта ничего нет, потому что эти схемы не все рабочие: везде разная земля, температура, да и каждый год разные проблемы.

За два года в первый гектар вложил около $20 тыс. После него мне захотелось масштабироваться, но свободной земли не нашлось. По объявлению в интернете отыскал поле в Вилейском районе — все в сорняках, где-то по пояс, где-то по плечо. Я понял, что земля тут урожайная, так как сорняки на плохой почве так расти не будут. Оформил на себя этот участок.

Так как поле было запущено, пришлось сбивать все сорняки и вспахивать его. Целый год оно отдыхало перед тем, как мы высадили там клубнику. Первая идея — посадить ремонтантные сорта в теплицах. Привез 20 тонн металла, пленки на $8 тыс. и взял кредит на саженцы. Посадил, и они все высохли из-за того, что теплицы были предназначены на раннюю ягоду. Пришлось все переделывать.

Если брать по затратам: пришлось купить трактор, борону, 2,5 километра забора, подготовить поле, пленку, капельную ленту, магистрали, помпу, емкость-накопитель. Саженцы я взял с кредита и размножил их сам.

Руки тут опускаются каждый день: то емкость лопнет, то трактор сломается, то саженцы погибнут. К этому я уже привык, стараюсь диверсифицировать риски. Этот бизнес не для всех.

Если по распорядку дня: подъем в три утра, подготавливаю тележки, карточки, смотрю, чтобы все работало, было полито. В четыре утра приезжает автобус (купил специально, чтобы людей из Вилейки привозить), и начинается сбор. Ягоду увозим в холодильник, приезжает машина, выписываем накладные, сертификат и отправляем ее в Россию. После сборов все идут отдыхать, а здесь продолжается работа: поливы, документы, ремонт и подготовка к следующему дню. Бывает, за день и супругу не увижу, потому что все время нахожусь на поле. В сезон времени свободного вообще нет, друзья приехать хотят — всем отказываю, потому что буквально 30 минут времени нет.

Осенью надо вносить калий, чтобы клубника перезимовала и набрала сахаров, весной — фосфор, чтобы корни росли, потом азота дать, чтобы зеленая масса выросла, и, чтобы сладкая клубника выросла, дать еще чуток калия — не слишком химически звучит? Это все минеральные удобрения, они менее нитратные, чем тот же навоз.

На поле стоят тюки с соломой, которые мы разбрасываем по полю и во время заморозков жжем костры. Дым обволакивает растение, и холода можно пережить. Плюс дополнительно накрываем спанбондом. Если по болезням, то делаем профилактики, не боремся с последствиями, а избегаем проблем. Из вредителей есть трипс, клещ, хрущ и проволочник — с ними боремся на стадии посадки ягод, внося в землю препараты.

Основной объем клубники идет с открытого грунта. Летом жарко, поэтому работаем с четырех утра до десяти. Так и люди не устают, и ягода пораньше уезжает на рынок. Работа сложная, не всем она нравится, не все ее выдерживают. Мы брали на плантации молодежь, но, конечно, им тяжело, может, разленились. Придут, пару часов поработают и в соломе дальше время проводят.

Основное правило — выращивать качественную ягоду, она всегда будет продаваться. Плюс стараемся выделиться своим брендом, логотипом и вкусом. Когда клубника сладкая, люди сами про нее расскажут — это лучшая реклама.

Если по воде брать, то мы стараемся ждать дождей и вносить в капельную ленту в основном удобрения. Но дождей у нас не дождешься, поэтому и поливаем. Вообще, на один гектар нужно около 20 кубов воды. Соответственно, 10 гектаров — 200 кубов. Но мы каждый день не поливаем, вода накапливается, дождями собирается, плюс мы немного берем из скважины и озера.

Все диктует рынок, в зависимости от ягод и спроса формируется цена. Если ранней весной люди еще не готовы покупать клубнику, то цены держатся, на каждой точке продается два ящика (10 кило). Когда ягоды становится много и на каждой точке уже 10—20 ящиков, которые нужно продать, то и цена падает. Качественная ягода может жить два-три дня, если ее хранить в холодильнике, в теньке. Но та, что на рынках, находится совершенно не в тех условиях. За день не продал — продаешь дешевле. Просто на любую ягоду найдется покупатель, ведь кто-то берет ее на варенье.

В Брестской и Гомельской областях посажено много клубники — когда она вся созревает, цена падает на всем рынке. У меня ягода немного позже дозревает, поэтому эти регионы на меня не влияют.

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