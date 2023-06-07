«Иногда мужчины заказывают картины своим любимым, чтобы помириться» 7.06.2023, 13:26

фото: вечерний бобруйск

Как бобруйчанин зарабатывает на пирографии.

36-летний Сергей Ковалевский после окончания химетхникума работает на шинном комбинате перезарядчиком сборочных станков. С 2020 года в свободное от работы время занимается пирографией (рисование огнем). Свою историю Сергей рассказал сайту bobruisk.ru.

«Освоить работу на пиропринтере оказалось делом не таким простым»

Мужчина не скрывает, что занялся этим не столько из любви к искусству, сколько из желания улучшить свое финансовое положение.

– Было немного денег, решил их во что-то вложить, чтобы получать дополнительный доход, – рассказывает мужчина. – Ручной труд – это, на мой взгляд, хорошо, но люди у нас его не настолько ценят, как он того стоит. Потому идею о подработке на изделиях хендмейд в чистом виде отмел сразу. Решил найти какие-то не очень дорогие станки, чтоб что-то делать на них, а потом уже руками дорабатывать. Смотрел лазерные станки, которыми выжигают разные домики, фоторамки и прочее. Но людей, которые с такими в нашем городе работают, не меньше десятка. И решил, что это уже «пройденная» тема. И вот однажды наткнулся на обзор пиропринтеров. Это такой станок для выжигания по дереву с нихромовым жалом, который управляется через программу на компьютере или приложение на смартфоне. Почитал, заинтересовался. В Беларуси у нас их практически еще не было, заказал из Екатеринбурга. Мне его доставили, помогли собрать и по вайберу все настроить.

Собеседник говорит, что освоить работу на этом станке оказалось делом не таким простым, как он ожидал. Пришлось приложить немало усилий и затратить немало времени, чтобы всему научиться. Нашел в соцсетях сообщество людей, которые занимаются пирографией, покупал уроки. Понадобилось несколько месяцев, чтобы процесс пошел.

Картина формата А4 выжигается около трех часов, А2 – около 10

Технически процесс выглядит так: пиропринтер подключается к компьютеру, на который загружаются фотографии, рисунки, надписи, которые потом выжигаются. Предварительно проводится немалая подготовительная работа.

– Сначала необходимо сделать ретушь (обработка фото с целью улучшения качества и исправления дефектов снимка – ред.), – посвящает в тонкости своего занятия собеседник. – Обычную цветную фотографию туда не загрузишь, надо перевести в черно-белую и сделать специальную обработку. Сразу к оборудованию прилагалась готовая ретушь, потом я заказывал ретушированные картинки, а позже освоил Photoshop и начал сам обрабатывать изображения. Обычно на это уходит час-полтора.

Работает пиропринтер подобно струйному принтеру, только в его каретке находится не картридж с чернилами, а нихромовая спираль. Оттенки цвета регулируются скоростью передвижения пера. Там, где оно двигается медленно и дольше касается поверхности, оттенок получается темный. Где древесина практически не нагревается, места остаются светлыми. Картина формата А-4 выжигается около трех часов, А-3 – 5-6 часов, а А-2 – около 10. К слову, Сергей самостоятельно расширил рабочее поле пиропринтера от размера 40Х60 до 80Х40, чтобы была возможность выжигать изображения больших размеров.

Картины на свадьбы, юбилеи и в подарок звездам эстрады

Чаще всего Сергей делает пирогарфические портреты с исходников-фотографий. Первым его заказом была картина рыбака с рыбой. Ее повесили в одном из рыбацких магазинов нашего города.

– Обычно кавалеры заказывают дамам портреты с надписями к 8 марта, на День рождения, – рассказывает собеседник. – Иногда мужчины просят сделать картины своим любимым, чтобы помириться. Женщины соответственно – к 23 февраля. Нередко такие картины заказывают молодоженам на свадьбы, а иногда и сами молодожены – себе. А еще дарят учителям к их профессиональному празднику или на выпускные. А почему бы и нет? Цветы постоят три дня и завянут, а это – память навсегда.

Однажды Сергею закали сделать картину с изображением группы «Руки вверх». Одна из их бобруйских поклонниц ехала на концерт группы в Минск и захотела подарить им что-то оригинальное. Потом прислала Сергею фото- и виде с момента вручения, мастеру было приятно.

«Вложения в это дело требуются немалые»

По словам Сергея, вложения в это дело требуются немалые. Первым делом нужно купить пиропринтер. Два с половиной года назад мастер отдавал за него примерно полторы тысячи в белорусских рублях. Еще необходимы лобзик, шлифмашинка – по 150 рублей за каждый из этих инструментов.

Необходима фанера, причем только первого сорта. Мастер говорит, что найти ее не так просто. Обычно покупает фанеру в магазине «Практик», как-то выписывал на «ФанДОКе».

Более мелкие затраты на наждачку, лак, электроэнергию и прочее мужчина не считает.

Вложенные затраты, говорит Сергей, окупились примерно за год.

«В моем случае это маленькая подработка»

Сергей зарегистрирован как ремесленник. Рекламирует свои работы на торговой площадке Kufar, в Instagram, в группах в Вайбере. На ярмарки пока не выходил.

Назвать занятие пирографией выгодным бизнесом мужчина не может, только если маленьким подспорьем к зарплате.

– Во-первых, заказы очень нерегулярны, – говорит он. – Был период, в месяц заказывали по 15 работ, я с трудом справлялся. Бывает, по две, пять, восемь работ в месяц, а иногда и ни одной. Тут многое зависит от настроения, желания, возможностей. Хочешь этим заниматься, ищешь клиентов – заказы будут. Но у меня основная работа в три смены, в том числе ночные, двое детей, строительство дома, огород… Иногда просто не хватает времени на все это. Так что в моем случае это маленькая подработка, подспорье в зарплате.

Кстати, раньше Сергей продавал свои работы и за границу – в Польшу, был однажды заказ в Грецию. Цена для иностранных заказчиков была гораздо выше. Но потом на почте ему сказали, что требуется справка от специалиста о том, что картина не представляет никакой ценности для государства, получить такую можно только в Минске. Сергей однажды попытался это сделать, сама справка и дорога обошлись в 60 рублей. Заказчик из Польши, которому приплюсовали эту сумму к стоимости картины (и доставка в Польшу обходится в 50-60 рублей) сказал, что для него это дорого и отказался от заказа. Больше Сергей не делал попыток отправлять работы за границу.

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