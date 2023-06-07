«Я радовалась преображению, все вокруг замечали, как я хорошо выгляжу» 7.06.2023, 17:02

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Белоруска сделала операцию по уменьшению желудка и рассказала, как это было.

Восемь лет жизни Анастасии — это постоянная борьба с лишним весом. Осенью 2022-го, когда весы показали 140 килограммов, она была в отчаянии. Пробовала диеты, правильное питание, но все заканчивалось срывами. Тогда девушка решилась на бариатрию — операцию по уменьшению желудка. О жизни до и после «ушивания желудка» девушка рассказала блогу «Люди».

«Через три месяца, когда я резко сбросила 30 килограммов, стала падать в обмороки, начались проблемы с давлением»

Анастасия родом из Могилевской области, ей 22 года, ее рост 173 сантиметра. После операции она почти каждый день становится на весы. Теперь они показывают 113 килограммов.

— Каждый сброшенный килограмм я считаю маленькой победой, — говорит девушка. — До операции мне казалось, что мой желудок бездонный. А сейчас насыщаюсь буквально от двух чайных ложек.

Боль в коленях пропала — и девушка стала больше гулять. Купила себе коврик для йоги, делает какие-то элементарные упражнения. Месяц ходила в бассейн, скоро планирует приобрести еще один абонемент. После лета, когда вес еще немного снизится, хочет записаться в спортзал.

— С детства еда в моей жизни была своего рода языком любви. Меня воспитывали дедушка с бабушкой. Из-за работы мама жила отдельно. Каждый вечер она приходила ко мне и приносила что-нибудь вкусное — батончики, печенье. В тот период я не взвешивалась, но понимала, что по комплекции отличаюсь от других детей, — вспоминает Анастасия. — Я часто плакала, переживала, почему я такая. Не принимала себя в данную минуту. Хотя люди, которые меня окружали, были адекватные. Они воспринимали не мою внешность, а меня как человека, поэтому не обижали.

В 9-м классе Анастасия с одноклассниками пошла на медосмотр. Все стандартно: анализы, осмотр врачей, рост, вес. Тогда впервые в жизни на весах она и увидела цифру в 101 или 103 килограмма. Она была в шоке. Дома она, не сняв куртку, спустилась по стеночке и заплакала. Увидев внучку в таком состоянии, бабушка испугалась: «Что случилось?» А когда та все рассказала, успокоила: «Мы что-нибудь придумаем».

— Бабушка вспомнила про знакомую, которая сидела на диете и за три месяца сильно похудела. Она ела грудку, гречку, овощи — в день можно было до 1200 калорий. Я загорелась этой идеей и вошла в игру. Для меня это было как челлендж. Я хотела сбросить любым способом. Бабушка меня поддерживала. Готовила мне, раскладывала все по контейнерам. Мы считали, это хорошая идея, ведь что может быть плохого в гречке, курице и овощах, — рассказывает собеседница, как они тогда рассуждали. — Через три месяца, когда я резко сбросила 30 килограммов, стала падать в обмороки, начались проблемы с давлением. Оно, как и гемоглобин, было очень низким. Но это меня вообще не волновало. Я радовалась преображению. Все вокруг замечали, как я хорошо выгляжу. Я этим горела и думала, так будет всю мою жизнь.

В таком режиме Анастасия прожила год. К строгому рациону она добавила «поблажки» в виде творога с бананом. Иногда могла позволить себе что-нибудь еще. Все это время вес держался в районе 70 килограммов. К концу 11-го класса, когда от сочетания гречка и курица уже трясло, девушка сорвалась. Она стала есть все, что нельзя было раньше, причем в больших количествах. Килограммы прибавлялись. Чтобы с этим как-то бороться, начала голодать. Как-то за семь дней, пока пила только воду, сбросила восемь килограммов. Цифры радовали, но сил не было, голова кружилась. Когда после этого в школьном коридоре чуть не потеряла сознание, поняла: с голодовками пора заканчивать.

— В тот период я не чувствовала ни голода, ни насыщения. Мне было непринципиально, что это за еда. Хотелось просто наесться так, чтобы распирало. Думаю, это как-то связано с проблемами во взаимоотношениях с мамой. Но осознала я это позже, когда стала работать с психотерапевтом, — говорит Анастасия. — А тогда едой я заполняла пустоту в душе. Понимала, когда ем, мне приятно. Мозг ни о чем не думает.

Как только заканчивала есть, появлялось дикое чувство вины. Паника от того, что столько худела и сейчас все испортила. Весы раз за разом показывали все бóльшие цифры, но Настя не могла себя контролировать: три дня держалась, а потом снова закупалась чипсами, сладостями, пирожными.

— Я объедалась, меня начинало распирать, чтобы очистить организм, я вызывала рвоту. Казалось, это был единственный способ решения моих проблем, — продолжает она. — Очищение — это, конечно, миф, потому что часть калорий все равно усваивается в ротовой полости, и ты продолжаешь толстеть.

«Был период, что в свободное время я боялась выйти из дома. Казалось, окажусь на улице — и все увидят, какая я толстая»

Булимия у Анастасии началась в конце 11-го класса. Про то, что после еды можно вызывать рвоту, девушка узнала в VK, в группах, где обсуждали анорексию. Смотрела на тех, кто «весит 40 килограммов», и восхищалась. Думала, как бы ей такой стать.

— Я ела в одиночестве, чтобы никто не видел. Родные удивлялись: «Как ты можешь поправляться, если питаешься как обычно?» Но не пугались: считали, что все нормально. Для них я была красивой, просто сбитой, — вспоминает тот период Анастасия. — Они никогда не делали акцент на моем весе. Были уверены: вырасту, стану поактивнее, и все само собой наладится.

Вес девушки продолжал медленно увеличиваться. На школьном выпускном она весила 85 килограммов. Через год в колледже уже сто. Первый курс вуза, куда перепоступила тем же летом, завершала уже с отметкой на весах в 120 килограммов.

— Я практически ни с кем не общалась. Мои школьные друзья принимали меня такой, какая я есть. С ними было комфортно, а взаимодействовать с новыми людьми — страшно, — рассказывает Анастасия о времени, когда училась на первом курсе колледжа. — Был период, что в свободное время я боялась выйти из дома. Буквально до истерик. Казалось, окажусь на улице — и все увидят, какая я толстая. Мое моральное состояние оставляло желать лучшего.

В то непростое для нее время Анастасия встретила любовь. Она зарегистрировалась в приложении для знакомств. Алексей оказался первым, кто лайкнул ее фото. Молодые люди списались и в тот же день перешли в Telegram.

— В тот период я весила сто килограммов и была очень закрытой. Считала, что недостойна романтических отношений и меня никто не полюбит. Сразу мы общались как друзья, потом поняли, что у нас друг к другу симпатия, — говорит собеседница. — Очень долго я не соглашалась пойти с ним гулять, но в итоге подруга меня уговорила. Все прошло замечательно, хотя из-за своей неуверенности я ждала подвоха. Думала, как в таком весе я могу кому-то нравиться. Я ему об этом не говорила. Просто предложила перестать общаться, но он был настойчивым. Приятельницы меня поддержали, и я решила открыться этому человеку. И это было не зря. Знаете, увидев меня, никто бы не сказал, что я вешу сто килограммов: жир равномерно распределялся у меня по телу, но мне было важно, чтобы он знал эту цифру. Представляла, как, услышав ее, он возмутится: «Раз так, я ухожу». Но он лишь ответил, что я нравлюсь ему любой.

«В какой-то момент я перестала очищаться, но из-за этого начала опять набирать»

К третьему курсу университета вес Анастасии подошел к отметке 130 килограммов. Походы в спортзал, диеты, переходы на правильное питание заканчивались срывами. Рвоту она вызывала все чаще. Доходило до того, что на протяжении двух месяцев делала это каждый день. Очищение желудка стало для девушки привычкой, с которой, казалось бы, невозможно распрощаться.

— Я устала от этого, понимала: сама уже не справляюсь, и рассказала обо всем парню. Было сложно, я не знала, как он отреагирует, но скрывать было еще сложнее, — вспоминает Анастасия. — Он меня поддержал. Предложил, если нужно, будем обсуждать. Позже я рассказала о проблеме бабушке и маме — затем пошла к психотерапевту.

Специалист помог перестроиться. Рекомендовал использовать красивую посуду, накладывать порции определенной величины. Анастасия стала налаживать отношения с едой. Научилась есть медленно, отслеживая свои ощущения и насыщение. Но периодически продолжала ловить себя в туалете, стоящей на коленях над унитазом. Останавливала себя: «Нельзя». И чувствовала, как от самой себя становится противно.

— Каждый случай, когда я срывалась, мы с психотерапевтом разбирали. Говорили о том, почему я так поступила. Это спасало. Помогало и то, что я многим рассказала о работе со специалистом. А еще понимала, занятия с ним — деньги, и хотелось бы за них как-то получать результат, — продолжает девушка. — Я проработала свои эмоции, научилась общаться с собой, и мне стало легче. В какой-то момент я перестала очищаться, но из-за этого начала опять набирать вес.

К осени 2022-го, когда Анастасия была на четвертом курсе, ее вес стал 140 килограммов. Появились проблемы со здоровьем. Усталость, одышка, нарушение менструального цикла:

— Но самое тяжелое, что я буквально не могла ходить. У меня была сильная боль в коленях. Например, мы с парнем идем гулять, и чтобы пройти небольшой промежуток, километра два-три, нужно было присесть на лавочку. Помню, как ездила в троллейбусе между корпусами университета. Дорога занимала минут 15. Был случай, когда места, чтобы сесть, не оказалось. Стоять мне было очень больно. Я чуть сдерживала слезы и понимала: так жить мне дальше не хочется.

«Некоторые люди писали: "Если у меня лишние десять килограммов, стоит ли делать такую операцию?"»

Анастасия была в отчаянии: несмотря на то, что с булимией она разобралась, с весом проблема не решалась. Полгода он продолжал оставаться стабильно высоким. Тогда девушка и задумалась о бариатрической операции.

— Я хотела ее всегда, но стоял финансовый вопрос. Да и семья считала такое вмешательство калечащим. Близкие были уверены, что я могу справиться сама, — рассказывает Анастасия. — Но когда мой вес был уже 140 килограммов, даже бабушка сказала: «Я вижу, как ты мучаешься, и с этим нужно что-то делать».

Получив от родных добро и обещание поддержать финансово, Анастасия стала обзванивать больницы, которые проводят бариатрию. Учреждений было немного. Сходила в одно, хирург там общался с ней не очень тактично. Пошла в следующее — Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии. Врач, к которому она записалась на прием, ей понравился. Девушке дали месяц на то, чтобы она сделала все анализы и приехала на госпитализацию.

— Показание к операции — индекс массы тела больше 35, у меня он был 45. Это уже морбидное ожирение последней степени, — отмечает собеседница. — Несмотря на то что я всю жизнь боялась уколов и капельниц, в этот раз мне было не страшно. Чувствовала полное доверие. Единственное, за что переживала, чтобы операция прошла хорошо. Все-таки бариатрия, как и любая другая операция, — это риски. На хирургическое вмешательство каждый организм может среагировать по-разному. Никто не даст гарантий, что у вас не будет осложнений — как сразу, так и позже. Когда я стала рассказывать свою историю, некоторые люди мне писали и спрашивали: «Если у меня лишние десять килограммов, стоит ли делать такую операцию?» Мне кажется, это все-таки инструмент помощи людям с большим весом.

Операцию делали 22 февраля 2023-го — назавтра после госпитализации. Она длилась около часа. Все происходило под общим наркозом.

— Операций по уменьшению желудка два вида — резекция и шунтирующая, — вводит в курс дела собеседница. — В первом случае удаляется часть желудка, формируется трубка и человек ест меньшими порциями. Во втором — убирают еще и часть кишечника, благодаря чему уменьшается всасываемость. Если проще, вы начинаете есть меньшими порциями, и при этом ваш организм поглощает меньше калорий. Я выбрала вторую. Она мне кажется более эффективной. Все происходило лапароскопически. В животе делали несколько проколов.

Анастасии удалили около трех метров кишечника и уменьшили желудок примерно до 150 миллилитров. Операция прошла в среду, а в пятницу она уже могла ехать домой.

— После бариатрии я чувствовала тяжесть. Непривычное ощущение после наркоза. Плюс у тебя на животе несколько швов. Первое время есть нельзя, да и не хотелось. Следовало пить маленькими глотками. У меня был страх, что желудок лопнет, — вспоминает тогдашние ощущения девушка. — Я сказала об этом врачу, он меня успокоил. Объяснил, пить нужно, иначе будет обезвоживание. Чуть позже, чтобы убедиться, что у меня все правильно заживает, мне сделали рентген с контрастным веществом. Он показал, все в порядке — и я успокоилась.

Операция стоила около 9300 рублей.

«Со временем ты позволяешь себе больше продуктов. Организм постепенно адаптируется ко всему»

Восстановление у Анастасии заняло месяц. Первую неделю, говорит, можно было только жидкости — разбавленные соки, компоты, воду. Признается, есть в этот период вообще не хотелось. На второй неделе уже разрешены детские пюре или пюре, приготовленные в блендере. Еще через семь дней девушка стала есть размятую вилкой еду, которую тщательно пережевывала.

— Это диета, созданная не для похудения, а чтобы организм зажил. Так мы переходим от жидкой пищи к твердой, — объясняет девушка и продолжает. — Первые две недели из-за постоянного чувства усталости у меня был сильный дискомфорт. А еще было тяжело сидеть: все еще чувствовалась тяжесть в животе и немного «тянули» швы, в которых стояли дренажи. Хотя от остальных я о таком не слышала. Операция была платная, поэтому больничный лист мне не открывали, я ходила на занятия. Когда было совсем тяжко, отпрашивалась, и преподаватели входили в положение.

Изменения в организме стала чувствовать уже спустя первую неделю. С лица спали отеки, появилась легкость. Тогда же ушло десять килограммов.

— Мне было радостно, что я быстро насыщаюсь. Это вызвало во мне удивление: нормальные люди так быстро наедаются? — с улыбкой вспоминает Анастасия. — Сейчас, спустя три месяца, я ем все продукты. При этом вес уходит, и я рада. Ем где-то пять-шесть раз в день порциями до 70 граммов, если салат — 80. Чувство постоянного голода пропало. Поняла, в чем раньше была моя проблема: я не ощущала свой физический голод. Только эмоциональный. Будто у меня не было какого-то стопа в организме. Сейчас это появилось: наедаюсь малым количество и больше в себя не запихиваю.

По словам Анастасии, ее вес будет снижаться примерно два года после операции. Уже через год, так как желудок может немного измениться в размерах, порции могут увеличиться до 100−150 граммов. А количество приемов пищи сократится до трех-четырех раз в день.

— Со временем ты позволяешь себе больше продуктов. Организм постепенно адаптируется ко всему. Вес, насколько я понимаю, останавливается на какой-то планке. И если ты захочешь больший результат, придется приложить усилия, например, заняться спортом, — говорит собеседница. — Есть разные истории, когда спустя время люди теряют свой результат, потому что в маленький желудок можно набивать ту же сгущенку. Нужно держать баланс. До прежних размеров желудок не растянется, но, если он начнет получать больше калорий, чем привык, станет их запасать.

Анастасия говорит, что первые полгода после операции переедать вряд ли получится: пару лишних граммов могут дать ощутимую тяжесть, а если сильно переборщить, то будет рвота.

— Но если старые привычки победят, то в лучшем случае человек не сбросит столько, сколько мог бы, а в худшем — наберет то, что скинул, и вернется к отправной точке, — рассуждает девушка.

Идеальный вес, который для себя определила Анастасия, — 75−80 килограммов. К нему и стремится. Окружающие на изменения в ее фигуре реагируют по-разному. Близкие поддерживают, люди в интернете пишут немало негатива. Экспертно заявляют, что Насте лучше следовало бы заняться спортом, меньше есть.

— Они, наверное, думают, что я решилась на операцию просто так, ни с того ни с сего, — с грустью комментирует Анастасия, которая в TikTok создала свой блог, где рассказывает, как худеет. — У меня всегда было желание завести свою страницу, на которой я могла бы делиться тем, что меня волнует, и обсуждать это с другими. После того как я завела аккаунт, мне написало человек 15, что делали такую операцию. Просто никто не афиширует. Но мне кажется, это нужно обсуждать, потому что у людей по этой теме много вопросов.

Люди интересуются, как она себя чувствует, спрашивают про еду, больницы, стоимость. Девушка подробно отвечает.

— Когда прошла курс психотерапии, это не решило всех проблем, — признается собеседница. — Отношения с едой изменились, но стабильно высокий вес остался. Вроде все было хорошо, но закрадывалось опасение, а что будет дальше. А тут я ощущаю гармонию с собой.

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