Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи
- 7.06.2023, 19:04
Что в него вошло.
Германия оказывает поддержку Украине с начала полномасштабного вторжения РФ. Страна поставляет оборудование и вооружение, которые помогают украинцам сдерживать российскую агрессию.
Об этом сообщает сайт правительства Германии.
Правительство Германии предоставило новый пакет военной помощи для Украины. В частности, в последний пакет помощи вошла техника, боеприпасы для систем ПВО и прочее.
Что вошло в пакет помощи:
Боевые бронированные машины
8 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206).
ПВО
2000 боеприпасов для самоходных зенитных установок GEPARD.
Защитные и специальные средства
14 БПЛА-разведчиков VECTOR,
16 единиц охраны границы,
3 системы обнаружения дронов.
Логистика
2 седельных поезда 8x8 HX81 и 2 полуприцепа.
Боевая готовность и живучесть
11 000 групповых модульных рационов.
Дальнейшая помощь
Помимо оказанной помощи немецкое правительство сообщило, что войдет в следующие пакеты помощи. Среди них в частности:
Боевые бронированные машины
64 гусеничных вездехода Bandvagn 206 (BV206),
66 бронетранспортеров (БТР),
110 основных боевых танков LEOPARD 1 (проект совместно с Данией),
20 БМП МАРДЕР,
боеприпасы для LEOPARD 1,
боеприпасы для МАРДЕР.
ПВО
6 ЗРК IRIS-T SLM,
Ракеты SLM Iris-T,
12 пусковых установок Iris-T SLS,
Ракеты Iris-T SLS (из состава Бундесвера и промышленности),
7 РЛС ТРМЛ-4Д,
18 самоходных зенитных установок GEPARD,
300 000 патронов GEPARD.
Артиллерия
26350 снарядов 155 мм,
18 колесных самоходных гаубиц RCH 155,
16 самоходных гаубиц Zuzana 2* (проект совместно с Данией и Норвегией).
Военно-инженерные возможности
5 мостов для мостоукладочных танков BEAVER,
18 мостоукладочных танков BEAVER,
3 мобильные и защищенные системы разминирования,
40 танков для разминирования WISENT 1,
1 инженерная бронированная машина КРЫША,
3 системы тяжелых и средних мостов.
Защитные и специальные средства
357 беспилотников-разведчиков VECTOR,
121 беспилотник-разведчик,
10 беспилотных надводных кораблей,
40 наземных смотровых радаров,
1 система видеонаблюдения Satcom,
2000 портативных систем освещения,
8 систем мобильных антенн,
5 мобильных комплексов разведки (на автомобилях),
354 единицы охраны границы,
система дезактивации автомобиля,
11 коммуникационных электронных систем сканирования/помех.
Логистика
12 цистерн-тягачей М1070 Ошкош,
30 автоцистерн (вода/топливо),
78 седельных тягачей и 86 полуприцепов,
3 грузовика 8х6 с 8 рулонами контейнеров,
69 большегрузных прицепов 8x8 HX81 и 74 полуприцепа,
2 трактора и 4 прицепа,
10 защищенных автомобилей,
108 грузовиков Zetros,
Боевая готовность и живучесть
13 карет скорой помощи,
продолжение поставок медицинского материала,
100 пулеметов MG5,
100 гранатометов GMG,
40 000 аптечек первой помощи,
17 мобильных систем обогрева,
132 480 патронов калибра 40 мм к гранатометам,
полевой госпиталь (роль 2),
5032 переносных противотанковых средств.
В правительстве Германии подчеркнули, что из соображений безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления деталей по способам транспортировки и дат до момента передачи.