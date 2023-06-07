Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи 7.06.2023, 19:04

Что в него вошло.

Германия оказывает поддержку Украине с начала полномасштабного вторжения РФ. Страна поставляет оборудование и вооружение, которые помогают украинцам сдерживать российскую агрессию.

Об этом сообщает сайт правительства Германии.

Правительство Германии предоставило новый пакет военной помощи для Украины. В частности, в последний пакет помощи вошла техника, боеприпасы для систем ПВО и прочее.

Что вошло в пакет помощи:

Боевые бронированные машины

8 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206).

ПВО

2000 боеприпасов для самоходных зенитных установок GEPARD.

Защитные и специальные средства

14 БПЛА-разведчиков VECTOR,

16 единиц охраны границы,

3 системы обнаружения дронов.

Логистика

2 седельных поезда 8x8 HX81 и 2 полуприцепа.

Боевая готовность и живучесть

11 000 групповых модульных рационов.

Дальнейшая помощь

Помимо оказанной помощи немецкое правительство сообщило, что войдет в следующие пакеты помощи. Среди них в частности:

Боевые бронированные машины

64 гусеничных вездехода Bandvagn 206 (BV206),

66 бронетранспортеров (БТР),

110 основных боевых танков LEOPARD 1 (проект совместно с Данией),

20 БМП МАРДЕР,

боеприпасы для LEOPARD 1,

боеприпасы для МАРДЕР.

ПВО

6 ЗРК IRIS-T SLM,

Ракеты SLM Iris-T,

12 пусковых установок Iris-T SLS,

Ракеты Iris-T SLS (из состава Бундесвера и промышленности),

7 РЛС ТРМЛ-4Д,

18 самоходных зенитных установок GEPARD,

300 000 патронов GEPARD.

Артиллерия

26350 снарядов 155 мм,

18 колесных самоходных гаубиц RCH 155,

16 самоходных гаубиц Zuzana 2* (проект совместно с Данией и Норвегией).

Военно-инженерные возможности

5 мостов для мостоукладочных танков BEAVER,

18 мостоукладочных танков BEAVER,

3 мобильные и защищенные системы разминирования,

40 танков для разминирования WISENT 1,

1 инженерная бронированная машина КРЫША,

3 системы тяжелых и средних мостов.

Защитные и специальные средства

357 беспилотников-разведчиков VECTOR,

121 беспилотник-разведчик,

10 беспилотных надводных кораблей,

40 наземных смотровых радаров,

1 система видеонаблюдения Satcom,

2000 портативных систем освещения,

8 систем мобильных антенн,

5 мобильных комплексов разведки (на автомобилях),

354 единицы охраны границы,

система дезактивации автомобиля,

11 коммуникационных электронных систем сканирования/помех.

Логистика

12 цистерн-тягачей М1070 Ошкош,

30 автоцистерн (вода/топливо),

78 седельных тягачей и 86 полуприцепов,

3 грузовика 8х6 с 8 рулонами контейнеров,

69 большегрузных прицепов 8x8 HX81 и 74 полуприцепа,

2 трактора и 4 прицепа,

10 защищенных автомобилей,

108 грузовиков Zetros,

Боевая готовность и живучесть

13 карет скорой помощи,

продолжение поставок медицинского материала,

100 пулеметов MG5,

100 гранатометов GMG,

40 000 аптечек первой помощи,

17 мобильных систем обогрева,

132 480 патронов калибра 40 мм к гранатометам,

полевой госпиталь (роль 2),

5032 переносных противотанковых средств.

В правительстве Германии подчеркнули, что из соображений безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления деталей по способам транспортировки и дат до момента передачи.

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