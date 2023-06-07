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ВСУ продвигаются под Бахмутом

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  • 7.06.2023, 20:11
  • 4,046
ВСУ продвигаются под Бахмутом

Обновленная карта войны.

Украинские военные не прекращают свое продвижение под Бахмутом, за который бои длятся уже более 10 месяцев.

Об этом сообщает DeepStateMAP.

Согласно данным карты, украинские военные освобождают от российских оккупантов территорию на юге и севере от Бахмута.

В частности, продвижение бойцов ВСУ есть на западе от поселка Ягодное, который находится вблизи Бахмута.

Также украинские военные отбили позиции у россиян вблизи поселка Курдюмовка. Он располагается на юге от Бахмута.

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