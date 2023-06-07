Жесткая авария в Минске: столкнулись автобус, троллейбус и Geely

Жесткая авария в Минске: столкнулись автобус, троллейбус и Geely1
- 7.06.2023, 23:08
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Пострадали восемь человек.
Жесткая авария произошла в столичном микрорайоне Каменная Горка: столкнулись автобус, троллейбус и легковушка. Об этом «Зеркалу» рассказали читатели.
Происшествие случилось вечером 7 июня на пересечении улиц Притыцкого и Кунцевщина. По словам очевидцев, на перекрестке стоит разбитый Geely, на разделительной полосе — пассажирский автобус, а поперек дороги — сильно разбитый троллейбус. Из последнего, сообщают читатели, вынесли мужчину. Также есть и другие пострадавшие.
По данным читателей, на месте аварии находятся несколько автомобилей скорой медицинской помощи, также работают спасатели.
В ГАИ Минска рассказали, что около 20.50 31-летняя водитель Geely на пересечении улиц Кунцевщина и Притыцкого при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступила дорогу автобусу, который ехал во встречном направлении. После столкновения МАЗ снес разделительное ограждение, выехал на встречку и влетел в троллейбус.
В результате ДТП пострадали восемь человек — пассажиры автобуса и троллейбуса. Их доставили в больницу для обследования.