Путин отменил прямую линию с россиянами из-за контрнаступления Украины 16 8.06.2023, 9:27

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Продвижение ВСУ набирает обороты.

В Кремле перенесли прямую линию президента РФ Владимира Путина с россиянами из-за контрнаступления Украины, которое началось и набирает обороты, сообщает The Moscow Times.

Изначально мероприятие собирались провести этим летом, но «пару недель назад» стало понятно, что в это время его ждать не стоит, рассказал «Коммерсанту» источник, близкий к администрации президента.

«Сейчас предварительно планируется провести ее (прямую линию. — ТМТ)» в ноябре—декабре», — говорит собеседник. По его словам, выбор такого времени напрямую связан с ситуацией на фронте. Лучше дождаться определенности с обстановкой на поле боя, добавил.

При этом он отметил, что в Кремле хотят организовать прямую линию до того, как начнется официальная кампания Путина по переизбранию на пост президента. Президентские выборы должны быть официально назначены в декабре этого года, а состоятся они 17 марта 2024 года. Ожидается, что Совет Федерации назначит их в период с 8 по 17 декабря.

Кремль уже готовит переназначение Путина на очередной шестилетний срок. По словам источников, ключевой агитационной линией в кампании Путина будет принцип «было—стало—будет». Для этого на ВДНХ с 4 ноября 2023 по 24 апреля 2024 года пройдет международная выставка-форум «Россия».

Как следует из указа президента РФ о выставке, она проводится «в целях демонстрации важнейших достижений РФ в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, положительного опыта развития субъектов РФ, содействия дальнейшему международному сотрудничеству РФ».

До сих пор Путин не объявлял публично о решении переизбраться. В прошлый раз он сделал это на встрече с ветеранами и тружениками автозавода ГАЗ 6 декабря 2017 года, а 15 декабря выборы были официально назначены. Как отмечает источник, в этом году Путин также объявит о своем решении переизбраться после ноября.

Последний раз Путин общался с россиянами на прямой линии в 2021 году. После начала крупномасштабного вторжения России в Украину Путин не проводил ее, а также отказался от большой пресс-конференции и перенес послание Федеральному собранию на конец года.

«Точных сроков проведения прямой линии нет. Мы их не анонсировали. Как только наступит ясность — сообщим», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин напомнил, что президент лично принимает решения, когда и как проводить публичные мероприятия.

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