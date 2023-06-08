«Когда сказала, что у меня на карточке три рубля, они положили трубку» 2 8.06.2023, 9:39

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Белорусы рассказали, как доводят мошенников до ругани.

Все чаще слышны рассказы, как телефонные мошенники выманивают у людей тысячи рублей. Журналисты «Ганцевичского часа» решили спросить прохожих на улице города Ивацевичи Брестской области, звонили ли им мошенники. Масштабы и наглость поражают.

Есть ощущение, что телефонные мошенники обзвонили уже чуть ли не всех белорусов. Большинство прохожих, с которыми удалось побеседовать в Ивацевичах, так или иначе сталкивались с этой проблемой.

Халявный сыр бывает только в мышеловке

Девушка говорит, что мошенники могут звонить и под видом интернет-магазинов.

«Было такое, что звонили, но они представлялись, что с какого-то магазина. «Вы выиграли часы». На такие разводы тоже не нужно вестись, что где-то выиграли. И вам якобы нужно прийти на почту и забрать».

Да, подобные случаи рассказывали и ранее. Человек приходит забирать «выигрыш», а на почте надо заплатить рублей 40. А в посылке – копеечная китайская безделушка.

Житель Ивацевичей рассказал, что ему лично мошенники не звонили. Но был случай на работе.

«Было такое, по работе товарищу звонили. Он такой продвинутый, его не обманешь просто так. Он еще с ними подразнился немножко».

Другая женщина рассказала, что ей мошенники звонили неоднократно. Говорит, что долго с ними беседовала. Но они были в итоге огорчены:

«Звонили. И не раз. То кредит, то ещё что-то. А потом разговор дошел до вопроса сколько денег у вас на карточке. Когда сказала, что у меня на карточке 3 рубля, они положили трубку».

Обматерил мошенник

Горожанка в возрасте рассказала, что ее обматерил мошенник.

«Милиционером представился. Но я уже знала, что не надо никаким милиционерам верить. Обматерил и положил трубку».

Часто бывают случаи, что мошенники звонят, и говорят, что ваш родственник попал в ДТП. И надо деньги, чтобы «замять» проблему. Такая ситуация была у знакомой ивацевичской пенсионерки. Ей сообщили, что сын попал в аварию:

«Я знаю, какой вопрос в этом случае задать. Звонили моей хорошей знакомой. Она занервничала, всё… А потом сообразила. Говорит, а как зовут жену моего сына? Всё, трубочку положили. Так что мы на стороже».

Молодая девушка говорит, что ей лично не звонили с сообщениями о выдуманных авариях. Но она знает, что делать:

«Нужно не реагировать. Может родственнику позвонить (который попал, якобы, в ДТП). Уточнить, так или не так».

А один житель Ивацевичей рассказал историю, что по его паспортным данным кто-то умудрился оформить кредиты. К счастью, ему не пришлось платить за это.

«Я считаю, что когда менял паспорт, где-то информация поступила. Набирал какую-то аппаратуру дорогую, телевизоры. И не могли его найти, до сих пор не нашли».

Мужчина из Ивацевичей рассказал, что звонили жене его коллеги.

«Ну, украинские номера. То сообразила сразу. А моя жена сразу ложит трубку, если кто не знакомый. Было, звонили с банка, предлагали… Говорю, не нуждаюсь пока».

Как не попасться на уловки мошенников?

Девушка из Ивацевичей дает такие советы:

«Не поднимать трубку от незнакомых номеров. Особенно, когда не с белорусского номера звонят. Предупреждать своих родителей. Бабушек, в первую очередь. Они больше, наверное, склонны этому верить».

Еще один житель Ивацевичей советует обращать внимание на косвенные признаки, выдающие мошенника. Ведь странно уже то, что работник банка звонит на мессенджер.

«Я думаю, что на вайбер не будут звонить сотрудники банка. Я на такие звонки вообще не отвечаю».

Одна из наших собеседниц согласилась с этим. Она говорит, что обращает внимание на незнакомый номер, какие у него первые числа. То есть, из какой страны.

«Если есть настроение, то могу поднять трубку, пошутить. Я уже вижу и предполагаю, что это будет».

Масштабы проблемы огромны

К счастью, всем нашим собеседникам удалось распознать мошенников. Но, на деле, очень много доверчивых людей, которых обманывают. И чаще это люди почтенного возраста. Потому молодым людям, действительно, нужно поговорить со своими родными. Объяснить, как делать нельзя.

На уговоры мошенников поддаются и желающие подзаработать «легких денег». Даже в Ивацевичах был задержан молодой парень, который устроился подработать курьером у аферистов. Приехал забирать у обманутой бабушки деньги.

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