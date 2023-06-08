Топ-7 новшеств по оплате больничных в Беларуси 2 8.06.2023, 9:59

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При выплате будет учитывать зарплата за более длинный период работы.

В Беларуси с 1 января 2024 года изменится механизм выплат пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, или как их называют в народе больничных. Подробные разъяснения по этому важному для всех работающих белорусов вопросу на дала управляющая Фондом соцзащиты населения Минтруда и социальной защиты Беларуси Юлия Бердникова и ее коллеги.

Оплата больничного в 2024 году тем, у кого стаж 10 и более лет

Тем, кто работает и платит взносы в ФСЗН 10 и более лет – больничный с января 2024 года оплатят на 100% с самого первого дня и будут так оплачивать весь срок. И если сейчас всем без исключения, и тем, кто устроился на работу только вчера и до этого ни работал ни дня, и тем, у кого за плечами 40 лет работы и уплаты взносов, больничный рассчитывают по единой схеме: первые 12 дней – 80% среднедневного заработка, а если человек болеет дольше, то далее оплачивается 100%, то с 2024 механизм расчетов изменятся.

Оплата минимального больничного в 2024 году

Те, кто зарабатывает мало, с 1 января 2024 по больничному получат втрое больше, чем, например, это было бы в 2023. А все потому, что выплаты по больничным привяжут к минимальной зарплате.

Оплата больничного в 2024 году тем, у кого стаж менее 10 лет

80% от среднедневного заработка во время больничного получат с января 2024 те, кто работает в Беларуси и платит взносы в ФСЗН менее 10 лет.

Расчет больничных в 2024 году

При выплате больничных в Беларуси с 2024 года будет учитывать зарплата за более длинный временной период работы. Расчетный период по начислению больничных увеличен втрое и составит не 6 месяцев как сейчас, а 1,5 года. Получается, что в это время может войти и зарплата на работе, с которой человек уже успел уволиться, если, конечно, везде аккуратно перечислялись взносы в ФСЗН.

Больничный совместителям в 2024 году

С одной стороны, работникам, которые трудятся по совместительству, новшества по расчету больничного выгодны, а с другой – не очень. Учитывать станут заработки со всех мест работы.

- Если сложатся условия, что по основному месту работы он (человек. – Ред.) находился на больничном, но по совместительству все-таки выполнял трудовую функцию, пособие по нетрудоспособности ему не будет положено, потому что в этот период он не утратил полностью заработок, - подчеркнула Юлия Бердникова.

Что повлияет на сумму по больничному листу в 2024 году

Разовые выплаты в зарплату, а это может быть матпомощь или выплаты на оздоровление к отпуску, с 2024 года будут учитываться при расчете больничных в Беларуси.

Больничные в 2024 году для работающих по договору подряда

Людям, которые трудятся по договору подряда, больничные будут начислять немного иначе, чем всем остальным. Несколько таких договоров влекут за собой выплаты пособия по временной нетрудоспособности на каждый документ.

Вариант, когда у работника есть и основное место работы, и он подрабатывает еще где-то по договору подряда влечет за собой два разных расчета больничных. Одно пособие по временной нетрудоспособности будет назначаться по трудовому договору, а второе - по гражданско-правовому договору, или договору подряда.

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