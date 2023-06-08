Белорус утверждает, что авто не покупал и на себя не оформлял, но у налоговиков другое мнение 8.06.2023, 10:36

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Звонок из налоговой инспекции застал его врасплох.

Звонок из налоговой инспекции застал Анатолия врасплох: его попросили назвать источник дохода, благодаря которому он купил дорогостоящий автомобиль. Он же утверждает, что никаких автомобилей, тем более премиальных, не приобретал, пишет abw.by.

«Машину не покупал – за что мне платить?»

Анатолий говорит, что читал истории о людях, которые оформляли на себя дорогие машины за некоторую плату, после чего их вызывали в налоговую инспекцию и просили заполнить декларацию о доходах. Впоследствии таким автовладельцам выставляли крупный счет для оплаты подоходного налога.

«Вот и я стал фигурантом подобной истории, только сюжет еще более закручен, – говорит Анатолий. – Как-то знакомый попросил оформить на меня машину из Европы, мол, он уже ввозил две, не хочет третью оформлять, чтобы не светиться лишний раз. Я дал свое согласие, но через пару дней знакомый перезвонил и сказал, что необходимость в этой услуге отпала, мол, в законодательстве что-то поменялось. Не надо так не надо, подумал я.

Через шесть месяцев мне позвонили из налоговой инспекции, мол, откуда деньги на приобретение Porsche. Я аж в ступор впал. Какой машины? Откуда? Сказали прийти для разбирательства в рамках камеральной проверки. Я и знать не знаю, что это за проверка такая».

Справка:

Камеральная проверка соответствия расходов доходам физического лица проводится по месту нахождения налогового органа путем сопоставления сумм расходов и доходов физического лица на основании изучения имеющихся в налоговом органе документов и (или) информации о полученных физическим лицом доходах, понесенных им расходах.

Проверка проводится за полный календарный месяц (несколько полных календарных месяцев) текущего календарного года, а также за десять полных календарных лет, предшествующих году, в котором налоговым органом проводится сопоставление сумм расходов и доходов физического лица (ст.73-1 Налогового кодекса, Общая часть).

Анатолий приехал к налоговикам, и там ему сказали, что он ввез машину и оформил декларацию о ввозе на свое имя. Машина стоит немало, что и заинтересовало налоговиков.

«Если расходы с доходами не сойдутся, мне придется платить огромный налог. А оно мне надо? Поэтому написал заявление в милицию. Проверка длилась почти два месяца, но результата никакого. Пожаловался в прокуратуру. И там и там обещают разобраться, ссылаются на какие-то запросы, на которые не поступили ответы. В общем, результата на данный момент никакого».

Дело дошло даже до почерковедческой экспертизы. Однако она не может установить, Анатолием поставлена подпись или нет. Пока же белорус теряется, куда стучаться дальше, и думает снова писать заявление в прокуратуру.

«Налоговая ждет, я жду, такое чувство, что все чего-то ждут. А между тем налоговая сообщила, что с вероятностью 99,9 процента мне придется искать деньги. Если не заплачу, арестуют имущество в счет неуплаченного налога. Как так? Я никакой машины не покупал и на себя в ГАИ ничего не оформлял. За что платить тогда? Что мне делать?»

Верим или нет?

Ситуация странная: есть подозрение, что Анатолий недоговаривает. Поэтому журналисты рассмотрели ситуацию с двух сторон – верят и не верят.

Если Анатолий откровенен и достоверно описал ситуацию, то речь может идти о мошенничестве. Тем более что есть вопросы с достоверностью подписей. Если это так, то доказывание факта мошенничества является задачей милиции. Такие дела не отличаются быстротой, поскольку необходимо проведение экспертизы, возможно, даже не одной.

Нужно понимать, что кто-то физически документы таможенным органам все же предоставлял. И этого «кого-то» правоохранителям нужно установить, а заодно обратить внимание на работу представителя таможенных органов, который документы принимал и должен был удостовериться в том, что Анатолий – это именно тот человек, чья подпись стоит в документах. В помощь – камеры видеозаписи, коих на таможне пруд пруди.

Если факты преступной деятельности подтвердятся, то налог платить не придется.

А если он что-то недоговаривает? Возможно, Анатолий какие-либо документы все-таки оформлял, например, доверенность от своего имени, по которой впоследствии осуществили ввоз автомобиля. В таком случае уже не важно, оформлял он на себя машину в ГАИ или нет, – с момента декларирования Анатолий является плательщиком налога.

Справка:

Согласно п.8 ст.111 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

Такой факт – физический ввоз машины и оформление декларации об этом. Сама декларация – это юридически значимый и обязывающий документ. Поэтому если доверенность от Анатолия в деле есть и ее достоверность будет подтверждена, то читателю придется серьезно раскошелиться.

Когда налоговая инспекция установит факт превышения расходов над доходами, то с разницы сумм насчитают подоходный налог. К слову, в 2023 году его ставки претерпели изменения.

Статья 214 Налогового кодекса (особенная часть)

7. Ставка подоходного налога с физических лиц устанавливается в размере двадцать шесть (26) процентов в отношении доходов:

7.1. исчисленных в соответствии с законодательством налоговым органом исходя из сумм превышения расходов над доходами.

26% – это, согласитесь, много, а с учетом стоимости машины сумма превышения расходов над доходами может быть просто огромной.

Таких историй, увы, масса. Эксперты не раз говорили о том, чем грозит помощь в оформлении автомобиля по просьбе посторонних лиц, особенно если это премиальные авто. Но, видимо, кто-то этого не знает или не понимает. Главное, что нужно помнить, – дорогостоящие покупки практически всегда становятся объектом внимания налоговиков.

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