В Беларуси иностранных операторов такси обяжут делиться информацией 8.06.2023, 12:48

С кем?

В Беларуси иностранных операторов такси обяжут делиться информацией с силовиками. Такие поправки в указ «Об автомобильных перевозках пассажиров» предложил «Минтранс» и зачем-то вынес их на «общественное обсуждение», пишет телеграм-канал «БГМ».

Согласно документу, зарубежные операторы смогут работать в стране только если создадут здесь юрлицо и будут использовать информационные системы, размещенные на территории Беларуси.

Диспетчеры будут обязаны предоставлять чекистам «безвозмездный круглосуточный доступ к информации о заказах», а хранить эти данные придется на протяжении пяти лет. Кроме того, таксистов обяжут вести видеофиксацию каждой перевозки.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2024 года.

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