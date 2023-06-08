Путин идет ва-банк 8.06.2023, 14:16

6,116

У Кремля есть только один сигнал «стоп».

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС на Херсонщине. Это одна из самых больших катастроф в Европе за последние десятилетия. Уже известно о погибших животных и первых человеческих жертвах – по меньшей мере три человека погибли в Олешках. Примечательно, что и сами захватчики не ожидали таких последствий своих действий – оккупанты убегают на байдарках и массово отступают с линий обороны на левобережье Херсонщины.

Что могли планировать Россияне, может ли РФ пойти на подобную атаку по Запорожской АЭС, зачем враг лупит по аммиакопроводу в Харьковской области и какую угрозу несет минирование завода «Титан» в оккупированном Крыму – своим мнением в эфире «Апостроф TV» поделился военный эксперт Олег Жданов.

Подрыв ГЭС

Судя по характеру разрушения дамбы, они, вероятно, хотели провести более или менее «ювелирную» операцию. Они подняли уровень воды до критической отметки и хотели взорвать верхнюю часть дамбы. Но либо переборщили со взрывчаткой, либо ошиблись с расчетами, и снова все пошло не так. Дамба обрушилась гораздо больше, непредсказуемый водосброс привел к потере их позиций, что не входило в их планы. По крайней мере, второй линии обороны.

Сегодня им приходится отходить на 10–15 км от самой реки. И там могут появиться наши войска. По большому счету, моторной лодке нужно чуть больше горючего, чтобы пройти не 800 м – русло Днепра – а, допустим, 2-3 км до конца разлива воды.

Угрозы на ЗАЭС

К сожалению, нельзя исключать такой вариант. На самой ЗАЭС, может и нет, а вот в месте хранения отработанного топлива – это штатный склад, находящийся на каждой атомной станции, что-то вроде «грязной бомбы». Такую вероятность, к сожалению, исключать нельзя.

Единственное, что меня успокаивает – это реакция наших западных партнеров. Я объясню, что я имею в виду. Западные партнеры еще несколько месяцев назад нервничали по поводу ядерного шантажа со стороны РФ. После ряда саммитов, в частности, заседания Большой семерки, саммита ЕС, они стали вяло реагировать на все ядерные угрозы со стороны российской федерации. Я так понимаю, что они знают ситуацию, отчетливо ее отслеживают.

На мой взгляд, любая попытка со стороны Путина отдать приказ на применение каких-либо радиоактивных веществ будет предупреждаться превентивными ударами или действиями, которые несут прямую угрозу для самого Путина. И среди официальных российских чиновников никто сейчас не говорит о ядерных угрозах. Я не учитываю Медведева, там причины понятны.

Обстрелы аммиакопровода

Очевидно, закончился аммиак. Дело в том, что аммиакопровод был пуст, и российская сторона начала его заполнение техническим аммиаком для прокачки. Мы не берем сейчас политическую составляющую – были договоренности или нет. Когда российская артиллерия нанесла первый удар, тот находившийся в трубопроводе аммиак вылился и начал испаряться.

Но, опять же, что-то пошло не так, как планировали, потому что ветер в тот момент был в направлении российских оккупационных войск, и весь этот аммиак пошел на них. Теперь они повторили удар. Возможно, ветер был в сторону наших войск, и они решили «давайте еще раз ударим, может сейчас все получится». Но после второго удара выяснилось, что труба пуста. Все уже утекло, а нового никто не закачал.

Минирование «Титана» в Крыму

Я бы минирование завода в Армянске поставил сегодня на первую строчку (среди потенциальных угроз). Фактически ситуацию с ЗАЭС, атаки по аммиакопроводу можно объединить одним названием – план создания искусственных техногенных катастроф на территории Украины. Да, Россия идет ва-банк, Россия повышает ставки. Но пока ядерную угрозу или угрозу радиоактивного загрязнения я бы поставил последним пунктом в этом плане.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».