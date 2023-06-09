На белорусско-польской границе мигранты камнями разгромили машину польских пограничников 2 9.06.2023, 13:18

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Архивное фото anadolu agency

Группа из 22 человек атаковала на участке заставы в Бяловеже.

На белорусско-польской границе произошел очередной инцидент. Польский патруль опять был забросан камнями. Это уже четвертый случай с начала июня, когда мигранты нападают на пограничников. В патрульном автомобиле разбиты стекла

Фото: Straż Graniczna

Происшествие случилось на участке заставы в Бяловеже. Группа из 22 мигрантов собиралась перейти границу.

Фото: Straż Graniczna

«Увидев польский патруль, начали бросать камнями и кирпичами. В служебном Лэнд-Ровере выбиты два стекла», – сообщили в Пограничной охране Польши.

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