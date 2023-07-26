Международные юристы составили доклад о преступлениях режима Лукашенко против человечности 9 26.07.2023, 18:52

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Они намерены привлечь лукашистов к ответственности через МУС.

Эксперты международного Центра права и демократии Justice Hub подготовили первый подробный юридический анализ серьезных нарушений прав человека, совершенных Лукашенко и белорусскими властями за последнее время. Они также оценили, есть ли шанс привлечь виновных к ответственности и что может этому воспрепятствовать.

Авторы отчета — эксперты в области международного права Марике де Хун, Андрей Васильев и Мария Колесова-Гудилина. Они пришли к выводу, что есть достаточные основания утверждать, что с мая 2020 белорусские власти совершили преступления против человечности, в том числе лишение свободы, пытки, убийства, изнасилования и другие тяжкие формы сексуального насилия, насильственные исчезновения, преследования и депортации.

Отмечается особая роль прокуроров и судей в преследовании белорусов по политическим мотивам — так, в список потенциальных виновников попали и судьи Конституционного суда, которые помогли обеспечить юридическое обоснование репрессий.

Особое внимание авторы доклада уделили возможности привлечь виновных к ответственности через Международный уголовный суд (МУС), внутренние суды (в Беларуси и зарубежных государствах) и создание специального трибунала по преступлениям против человечности в Беларуси.

Они признают, что преследование виновных через белорусские суды маловероятно в настоящий момент и даже в ближайшем будущем. С другой стороны, даже если начнется процесс в МУС, суд в таких случаях обычно фокусируется лишь на высокопоставленных обвиняемых, оставляя без внимания множество рядовых исполнителей. Что касается специального трибунала в рамках Совета Безопасности, этот вариант невозможен из-за статуса России как постоянного члена с правом вето.

«Для преодоления таких правовых препятствий требуется творческое юридическое мышление», — говорится в докладе.

Предполагается, что анализ будет полезен политикам, следователям и правозащитным организациям для содействия в разработке эффективных мер реагирования на задокументированные злодеяния.

«Этот доклад призван внести вклад в возможности международного сообщества и поддержать белорусский народ в его надеждах на прекращение насилия и безнаказанности, а также в его борьбе за мир, демократию и справедливость. Это была очень сложная и кропотливая работа. Экспертам нашей организации удалось собрать внушительный список доказательств преступлений лукашенковского режима и проанализировать их», — заявил руководитель Justice Hub Дайнюс Жалимас.

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