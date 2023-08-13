Ночные монологи: почему некоторые люди говорят во сне 13.08.2023, 0:15

Это достаточно распространенное состояние.

Не стоит пугаться того, что ваш сосед по кровати постоянно разговаривает во сне, пишет «Техинсайдер». До 5% людей сталкивают с этим каждую ночь!

В большинстве случаев слова и предложения людей, которые говорят во время сна, совершенно бессвязны. Тем не менее, есть случаи, когда люди произносят целые монологи, которые имеют определенный смысл!

Сноговорение

Сноговорение, или разговоры во сне, - парасомническое расстройство, которое характеризуется разговором вслух во время сна. Такая речь может быть очень мягкой, похожей на бормотание, или очень громкой (иногда она может перерасти в крик). Это достаточно распространенное состояние, которое многие люди испытывают во время сна.

Что происходит, когда мы спим

Когда вы засыпаете, бразды правления общим функционированием вашего тела передаются вентролатеральному преоптическому ядру (VLPO) из ретикулярной активирующей системы (RAS). Это происходит в момент, когда вы только проваливаетесь в сон. Наверняка вы чувствовали, как ваше тело подергивается во время сна, именно в этот момент происходит «смена караула». Как только мозг переходит в режим полного сна, он проходит четыре стадии, включая REM-фазу, или стадию быстрого сна.

Когда мы входим в эту фазу, мозг выделяет два химических вещества: глицин и ГАМК (гамма-аминомасляная кислота). Эти химические вещества парализуют некоторые органы, включая голосовые связки, мышцы тела, рот и другие. Именно поэтому, даже если вы двигаете ногами во сне, вы не в состоянии заставить их действовать, например, убегая во сне от вампиров. Или вы хотите кричать о помощи во сне, но не можете, ведь мозг заблокировал голосовые связки.

Почему же мы все-таки можем говорить?

Если мозг блокирует определенные функции, почему же мы все еще можем «бубнить во сне»? Ученым не совсем ясна точная причина, но у них есть несколько возможных объяснений. Поскольку разговор во сне, скорее всего, происходит, когда человек видит сон, одна из гипотез состоит в том, что люди иногда могут избежать влияния глицина и ГАМК. То есть, эти вещества просто не смогли обездвижить ваши голосовые связки.

Другая гипотеза состоит в том, что разговоры во сне могут быть связаны с «временным возбуждением». Это происходит, когда человек переключается между различными стадиями сна. Чаще всего это ассоциируется с хождением во сне и ночными кошмарами (когда люди кричат от страха). В любом случае, это состояние не говорит о каком-то заболевании, это нормальное явление!

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