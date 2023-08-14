В Крыму готовятся к дефициту бензина 14.08.2023, 12:41

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Водителей призвали делать запасы топлива.

Водителей авто во временно оккупированном Крыму предупреждают о возможном дефиците топлива. Автомобилистов уже просят запасаться горючим.

SMS-сообщения такого содержания получили некоторые постоянные клиенты сети заправок «ТЭС» в Симферополе и Алуште, сообщает «Радио Свобода». В сообщениях говорилось, что дефицит возможен уже на этой неделе (14-20 августа).

При этом у водителей уже возникли трудности. Так, на части заправок уже невозможно было заправиться бензином А-95, из-за чего водителям пришлось закупать топливо А-93. Кроме того, растут цены на горючее.

Например, на АЗС «Атан» в Керчи стоимость бензина А-95 превысила 60 рублей (60,39 руб.), а цена на дизельное топливо поднялась до 63,39 рублей. На АЗС Vars 95-й стоит 58,7 рублей, дизельное топливо – 58,7 рублей.

Постоянный рост цены на топливо в Крыму сохраняется на протяжении всего лета, несмотря на то, что российские «власти» Крыма утверждали, что ищут пути сдерживания цен на бензин на крымских АЗС. Так, 10 августа подконтрольный РФ «вице-премьер» Крыма Юрий Гоцанюк утверждал, что ситуация с топливом на Крымском полуострове «стабильная». Также он обещал, что «будут увеличены поставки горюче-смазочных материалов, дизеля, бензина Аи-92 и Аи-95» в Крым.

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