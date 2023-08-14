Могилевская библиотека покупает для детей книги только российских издательств 2 14.08.2023, 17:47

Лукашисты ведут пропаганду «русского мира» среди детей.

Могилевская областная библиотека закупает для детей книги только российских издательств, заметил сайт «Штодзень».

Электронный аукцион объявлен через сайт госзакупок. На приобретение литературы планируется потратить 50 тысяч рублей (около 15 720 долларов) из областного бюджета. Издательства при этом — сплошь российские: «Настя и Никита», «Миф», «Розовый жираф», «КомпасГид», «Росмэн», «Махаон2 (это издательство зарегистрировано в Беларуси, но принадлежит российской издательской группе «Азбука-Аттикус»), «Самокат», «Эксмо», «АСТ».

Среди изданий, которые покупают для белорусских детей, — такие как «ВДНХ. Главная выставка страны», «Бульварное кольцо», «Кремль — сердце Москвы», «О чём молчат башни Кремля?», «Московские высотки», «Необычные дома Москвы», «Паруса России», «Парки Москвы», «Русская изба», «Как жили на Руси», «Как Пушкин русский язык изменил», «Великие победы генерала Ушакова», «Иркутск. Город сам по себе» и т.д.

Между тем, в Беларуси насчитывается 566 издательств — столько их включено в реестр издателей на сайте Мининформации. Почему же могилевские библиотекари закупают книги из России?

Таким образом за деньги белорусского бюджета поддерживаются российские издательства. К тому же идет и пропаганда «русского мира» среди детей.

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