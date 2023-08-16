МВД Польши: Лукашенко захочет вмешаться в польские выборы

МВД Польши: Лукашенко захочет вмешаться в польские выборы2
- 16.08.2023, 19:34
- 2,144
Выборы в польский Сейм пройдут 15 октября.
Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик заявил, что Варшава постоянно ожидает провокаций на польско-белорусской границе.
Об этом он сказал в эфире Первого канала «Польского радио».
По его словам, в Польше осознают, что «Александр Лукашенко захочет вмешаться в польские выборы (в Сейм 15 октября), дестабилизируя ситуацию и делая различные провокации».
«Мы постоянно ожидаем провокаций на польско-белорусской границе», – отметил Вонсик.
Ранее сообщалось, что государства Балтии и Польша обсуждают между собой возможность полного закрытия границы с Беларусью, если этого будет требовать ситуация, и планируют финально согласовать шаги в конце августа.
Польша и страны Балтии обеспокоены ситуацией на границе после того, как в прошлом месяце по приглашению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в страну прибыли сотни наемников ЧВК «Вагнер». Кроме того, активизировались попытки пересечения границы нелегальными мигрантами при содействии белорусских силовиков.