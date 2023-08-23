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Из Крыма начался массовый «исход» россиян

  • 23.08.2023, 12:37
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Из Крыма начался массовый «исход» россиян

Граждане РФ бросают дома и проклинают свою армию.

Несмотря на успокаивающие заявления оккупационной власти, туристический сезон-2023 в Крыму оказался самым провальным за весь постсоветский период, резко снизились и продажи жилья. Более того, уже наблюдается «исход» россиян с оккупированного украинского полуострова, куда они переехали в расчете на «райскую жизнь», пишет obozrevatel.com.

«Кому нужна квартира под обстрелом?»

Россия варварски застраивает оккупированный полуостров, однако за год (с июля 2022 по июль 2023 г.) количество сделок с новостройками упало почти на 40%. Российские риэлторы уже открыто говорят, что «это связано с неопределенностью, близостью боевых действий и усложнившейся логистикой».

Не лучше ситуация и на вторичном рынке. «Во всяком случае, уже практически нет россиян, готовых вложиться в жилье в Крыму. Раньше покупали те, кто решил сюда переехать навсегда, а также для летнего отдыха, но сейчас ситуация резко изменилась. Россияне признаются, что боятся боевых действий на территории полуострова и ракетных ударов. А кому нужна квартира под обстрелом?», – рассказала жительница Симферополя.

Принудительное возвращение

Российские СМИ опубликовали информацию, что будто бы многие крымчане покупают жилье в российском Краснодарском крае, где спрос на недвижимость за год вырос на 40-50%. Однако по утверждению наших собеседников на оккупированном полуострове, речь преимущественно не о коренных крымчанах. Спасаются бегством в первую очередь россияне, которые после оккупации решили устроить себе «райскую жизнь» в Крыму – рассчитывая на дешевизну и прекрасный климат, однако полномасштабная война внесла свои коррективы.

Россия превратила оккупированный полуостров в гигантскую военную базу, и теперь многочисленные объекты агрессора являются законной целью для ударов – а они в последнее время происходят с завидной регулярностью. В то же время россияне боятся «еще большей эскалации» – так завуалированно они называют стремление Украины вернуть контроль над захваченных полуостровом.

«Освобождение Крыма для россиян как красная тряпка для быка. Но если раньше они просто смеялись в лицо, то теперь действительно боятся такого поворота. Многие оккупанты из командного состава, которых отправили служить в Крым, перевезли сюда свои семьи и обзавелись собственным жильем. Сейчас же начался чуть ли не массовый исход этих понаехавших обратно в Россию», – рассказал собеседник в АРК.

Среди решивших переехать в РФ есть и небольшая часть «коренных» крымчан. И это в основном коллаборанты, опасающиеся расплаты за предательство.

Интересно, что и россияне, и предатели Украины сейчас проклинают армию РФ, которая, несмотря на самоуверенные заявления, оказалась неспособной «защитить».

Самый провальный сезон

«Сезон 2023-го, наверное, худший за всю историю Крыма, продажи упали на 80% по сравнению с 2021-м и на 30-40% по отношению к объемам прошлого года», – заявил росСМИ соучредитель группы компаний «Кандагар» Борис Зелинский. А оккупационный «глава Крыма» Сергей Аксенов утверждает, что загруженность отелей полуострова сейчас составляет порядка 40-45%, а Южного берега чуть ли не все 80%. Однако местные жители это опровергают – по их словам, цифры намного ниже.

«Турпоток на минимуме. Да, Ялта, Алушта, Гурзуф еще хоть как-то заполнены, но отели и санатории забиты российскими военными. Это сложно назвать выбором туристов», – поделился наш собеседник.

Совсем «мрачное» положение у частников, сдающих в аренду жилье для отдыха. Как раз они первыми прочувствовали на себе отказ россиян ехать в Крым. Если отели и санатории снизили цены на 30%, лишь бы заманить отдыхающих, то в частном секторе скидки доходят уже до 60%.

О снижении турпотока говорит и то, что билеты на поезда в Крым, отправлением с Казанского вокзала Москвы, снова можно купить за 90 суток. Но и это не меняет ситуацию. А каждое заявление президента Украины Владимира Зеленского и начальника Главного управления разведки МОУ Кирилла Буданова о том, что Крым обязательно будет освобожден, заставляют нервничать не только оккупантов, но и «простых» граждан страны-агрессора – терять свои деньги (а то и жизнь) они точно не хотят.

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