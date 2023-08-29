В Минске в Красный костел уже почти год не пускают верующих 29.08.2023, 17:37

Лукашисты опечатали двери храма.

После пожара в одной из главных минских достопримечательностей — костеле Святых Симеона и Елены — прошел почти год, и все это время власти не допускают туда верующих под предлогом восстановительных работ. Однако Katolik.life со ссылкой на прихожан пишет, что никаких изменений в храме с момента закрытия не произошло.

После пожара 26 сентября прошлого года лукашисты объявили о закрытии Красного костела, и с тех пор двери храма остаются опечатанными. Официальной причиной такого решения была названа необходимость в восстановительных работах, после завершения которых храм обещали открыть для верующих.

Тем не менее, по информации портала, за это время ситуация с костелом не изменилась — каких-либо видимых работ не ведется, никакого движения не наблюдается, официальные органы ничего не сообщают о начале якобы необходимого ремонта и дате открытия храма.

«Дело не двигается, все остается в том же состоянии, в плебании (отдельном доме священника возле храма. — Прим.) нет воды и электричества — и ответов, когда это все будет, тоже нет», — рассказал один из прихожан Красного костела.

Плебания — единственное место, которое отстоял приход: настоятель Владислав Завальнюк провел там минувшую зиму без отопления, воды и электричества. Судя по всему, то же предстоит и в грядущий холодный сезон.

Напомним, 26 сентября 2022 года в костеле при невыясненных обстоятельствах случился небольшой пожар, после которого районная администрация запретила эксплуатацию здания, внутрь перестали пускать верующих и священников.

Настоятель прихода ксендз-каноник Владислав Завальнюк в настоящее время работает дворником при костеле Святых Симеона и Елены.

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