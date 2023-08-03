HIMARS разгромили крупную военную базу РФ в Джарылгаче: новые детали 3.08.2023, 7:35

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Ликвидировано около 200 оккупантов.

Появились новые подробности эффектного удара ВСУ по российскому тренировочному лагерю на острове Джарылгач в Херсонской области. Предварительно, при этом ударе лишились жизни около 200 российских оккупантов.

Об этом сообщило издание Euromaidan, ссылаясь на информированные источники.

Крупная военная база Джарылгач была обнаружена украинской армией благодаря наводке. ВСУ отправили туда дрон-разведчик, который подтвердил информацию. Для нанесения удара использовалась реактивная система залпового огня HIMARS, которая в очередной раз продемонстрировала свою высокую эффективность. Россияне понесли большие потери в живой силе и технике.

«Российские военные довольно комфортно и расслабленно чувствовали себя на этой отдаленной базе, которая находилась более чем 85 км от линии фронта в Херсонской области. Несмотря на то что у берега были вырыты траншеи, никто не ожидал масштабной атаки, российские военные держали технику на виду. Но самой большой ошибкой стала привычка собирать каждое утро на улице в шеренгу солдат. Украинцы заметили эту закономерность», - сообщило издание.

В итоге под ударом оказались 5 подразделений российской армии, которые проходили обучение на Джарылгаче.

«Украинцы дождались, пока все российские отряды окажутся снаружи, и ликвидировали их одновременно. Россияне потеряли до 200 своих солдат», - сообщили журналисты.

Отметим, что момент удара фиксировал на видео украинский дрон-разведчик. ВСУ выпустили по россиянам 5 ракет HIMARS, которые попали точно в цель.

В Z-каналах по этому поводу разразилась грандиозная истерия, военные блогеры РФ начали обвинять командование в том, что оно подставляет солдат.

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