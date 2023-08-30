Главный корпус БГУ открыли после трехлетнего ремонта 30.08.2023, 20:09

Было отремонтировано более 350 помещений.

В Минске открыли главный корпус Белорусского государственного университета после ремонта, передает БелТА.

В сообщении сказано, что в главном корпусе БГУ завершилась вторая стадия модернизации, которая проводилась с 2020 года. Отмечается, что реставрация затронула площадь более 13,5 тысячи квадратных метров. Было отремонтировано более 350 помещений. Речь об учебных аудиториях и научных лабораториях.

Отмечается, что были оборудованы специальные места для досуга студентов. К примеру, установили амфитеатр, где смогут находиться примерно 200 человек. Он оснащен освещением, электричеством, интернетом. Также были созданы условия для возможности подключения мультимедийного оборудования. Вместе с тем модернизация главного корпуса БГУ будет продолжена. Сейчас разработан проект его реконструкции третьей и четвертой очереди, в рамках которых планируется ремонт 286 помещений. Среди них Фундаментальная библиотека, Музей истории БГУ, а также административные кабинеты.

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