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Беспилотники массово атаковали Москву, Орел и оккупантов в Крыму

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  • 17.09.2023, 8:10
  • 24,310
Беспилотники массово атаковали Москву, Орел и оккупантов в Крыму

Горит нефтебаза.

В России 17 сентября пожаловались на очередную массовую атаку дронов на Орел, Москву и оккупированный Крым, сообщают украинские СМИ.

Дроны ударили по нефтебазе в Орле

По данным российских СМИ, после атаки дронов взрыв и пожар произошли в городе Орел. Российские Telegram-каналы даже распространили кадры взрывов и пожара.

По убеждению местных жителей, Орловскую область атаковали именно «беспилотники ВСУ».

Россияне утверждали, что ночью воскресенья сначала услышали «характерный звук дрона», а вслед за ним и якобы взрыва.

После этого начался пожар на нефтебазе. На опубликованных россиянами кадрах виден огонь ночью и ближе к рассвету.

Пропагандисты не стали уточнять, о каком именно районе идет речь. Но предварительно утверждали, что после «атаки дрона» где-то в области «полыхает резервуар с горючей жидкостью».

Telegram-канал ASTRA уточнил, что ЧП произошло в Орле. Резервуар с топливом в городе пожарные потушили.

«По предварительным данным, после атаки БПЛА горел один из резервуаров компании «Орелнефтепродукт» на Семинарской улице», – говорится в сообщении.

Орловский губернатор Андрей Клычков добавил, что ночью беспилотник упал на нежилой объект в Железнодорожном районе Орла. По его словам, пострадавших нет.

Атака на Москву

В ночь на воскресенье, 17 сентября, в России заявили о новой атаке БПЛА на Москву и Подмосковье.

Об этом сообщили Минобороны РФ и мэр Москвы Сергей Собянин. По заявления последнего, на столицу РФ летел беспилотник, однако эту атаку якобы «отбила российская ПВО» в городском округе Истра.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», – написал Собянин.

Примечательно, что уже после этого заявления об «отбитой» атаке стало известно, что во всех московских аэропортах – «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» – объявили план «Ковер». Были задержаны 29 рейсов, 9 – отменены.

В Минобороны РФ говорят, что атака на Москву произошла около 1:45.

Позже Собянин написал, что еще один беспилотник осуществил атаку на Москву. Он якобы «был сбит» силами ПВО РФ в Раменском районе Московской области. А в минобороны РФ заявили, что один летательный аппарат самолетного типа был сбит над территорией Домодедовского района.

Взрывы в Крыму

За полчаса до атаки на Москву, около 1:15, БПЛА атаковали Крымский полуостров, чтобы нанести удары по военным объектам РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа у западного побережья полуострова Крым», – заявили у Шойгу.

Еще одна атака на Крым, говорят в РФ, произошла с 1:45 до 2:20. В этот раз россияне «уничтожили» уже четыре БПЛА над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым.

Тем не менее, в местах расположений оккупантов на полуострове прогремели взрывы. В частности, жители Феодосии сообщают о целой серии взрывов в районе воинских частей РФ.

Телеграм-канал «Крымский ветер» сообщил об ударе сегодня ночью по Перевальному в Крыму, где дислоцируется 126-я бригада береговой обороны Черноморского флота РФ.

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