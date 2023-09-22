Эксперт: В Беларуси вводят крепостное право для студентов 3 22.09.2023, 18:10

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Лукашисты столкнутся с серьезными последствиями.

Власти придумали, как закрыть пустующие вакансии в регионах, и заодно, как они думают, удержать работающую молодежь в стране. Для этого они подумывают ввести распределение для студентов-платников и увеличить отработку для бюджетников. Вот только эффект от возможного изменения может оказаться как раз обратный. Об этом «Зеркало» поговорило с экономистом, академическим директором BEROC Львом Львовским.

«Вводят крепостное право для студентов»

— В долгосрочной перспективе это еще больше ухудшит демографическую ситуацию, — говорит экономист Лев Львовский. — Раньше, если ты уезжал за рубеж, то потом мог вернуться. Теперь государство делает все, чтобы, во-первых, у людей было больше мотивации уезжать, во-вторых, не было возможности вернуться.

Среди свидетельств такой политики эксперт называет недавнюю отмену отсрочку от армии для тех, кто обучается в зарубежных вузах. А также ограничение в некоторых правах белорусов, которые живут за границей. К этому можно добавить ухудшение качества образования в белорусских вузах из-за увольнения «нелояльных» преподавателей и руководителей, разрыва отношений с университетами других стран.

— То есть предложение внутри страны ухудшается, а людям фактически говорят, что если они уезжают, то в один конец. Значит, отток человеческого капитала будет расти, — рассуждает экономист.

По его словам, политика отношения к людям как к своей собственности становится причиной вымывания кадров из страны со всеми вытекающими последствиями.

Эффективность принудительного труда будет низкой

Главная причина, по которой вообще возник удержания молодых работников там, где это нужно чиновникам, по мнению эксперта, в том, что государство не может создать условия для того, чтобы люди сами хотели идти работать в те профессии и регионы, где ощущается дефицит кадров. В результате остается только заставлять людей делать это.

— Такую политику можно сравнивать с крепостным правом или рабством (понятное дело, в этом случае условия не такие плохие, как были в рабстве, но и времена уже не те) — отношение к людям именно такое, будто мы не граждане Беларуси, а личные крепостные Лукашенко и Министерства образования, — говорит экономист Лев Львовский.

Решение Минобразования будет иметь явные экономические последствия, считает он. Во-первых, люди, работающие подневольно, как показывает опыт рабского труда, а позже примера принудительного труда в СССР, оказываются либо мало, либо вовсе неэффективными.

— Тут нет ничего нового — мы видели это в Советском Союзе, где государству «было виднее», кому и где надо работать. Там же мы видели кейсы явного несовпадения талантов человека с местом работы: начиная от рок-музыкантов, которые работали дворниками или в каптерках и заканчивая поэтами, нобелевскими лауреатами, которые считались тунеядцами и отбывали сроки (в первом случае примером может быть Виктор Цой, во втором — Иосиф Бродский. — Прим. ред.). Было много талантливых инженеров, которые занимались не тем и не там, потому что тем и там занимались те, кого определяло государство, — рассуждает Лев Львовский.

Справедливо ли заявление, что белорусы недоплачивают за свое обучение?

Лукашенко на том же совещании заявил, что высшее образование стоит дороже, чем за него платят студенты. «Сегодня у нас платник возмещает не более, чем 50−70% стоимости своего обучения», — вторил ему министр образования Андрей Иванец.

Журналисты спросили экономиста, справедливы ли такие заявления. По словам Льва Львовского, не совсем понятно, почему государство в таком случае не предлагает платникам вносить ту самую «полную стоимость обучения».

— К тому же если постулируется, что у нас социальное государство с бесплатным образованием, то в этом случае бесплатное — значит, без оплаты. И обязательная отработка даже для бюджетников в этой ситуации выглядит, мягко говоря, странно. Одно дело предлагать людям опцию распределиться, если они хотят, другое — заставлять. [Во втором случае] это значит, что у нас образование платное для всех, просто бюджетники платили своим временем и своими уменьшенными зарплатами во время распределения, — говорит Лев Львовский.

— Я не знаю бухгалтерию университетов в Беларуси, идет ли там субсидирование и действительно ли платники недоплачивают. Но если они этого не делают, предложите им доплачивать, увеличьте цену, — продолжает экономист. — Вообще это практика тоталитарных стран — считать, что государство лучше знает, как людям жить, на ком жениться, какую профессию приобретать, где работать, как думать и какого цвета носить трусы. В этом плане мы идет в абсолютном тренде тоталитарных государств. Но как мы знаем, нет примеров тоталитарных государств, где люди счастливы, богаты и рады.

Лев Львовский считает, что подобными решениями чиновники и персонально Лукашенко настраивают людей против государства.

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