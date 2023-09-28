«ВСУ обрушили на ВС РФ апокалиптический удар» 1 28.09.2023, 19:22

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Аналитик Том Купер о штурме на Южном фронте.

Подразделения украинской армии обрушили на российские позиции шквал артиллерийских ударов, разбирая на части укрепления армии РФ на Запорожском направлении фронта. Судя по поступающей с передовой информации, ВСУ устроили массированный штурм. Об этом на своем сайте пишет авторитетный австрийский военный аналитик Том Купер.

«За последние 48 часов ВСУ обрушила (цитата) «апокалиптические объемы» артиллерийского огня по российским позициям к юго-западу, югу и юго-востоку от Работино и в районе Вербового. По крайней мере, так описывают ситуацию те немногие россияне, которые все еще сообщают о развитии событий в этом регионе. Действительно, огромные объемы непрерывного артиллерийского огня – от М142 и М270, БМ-21 до «Арчеров», до 2С7 меньшей дальности, М109 «Паладины», М777, Panzerhaubitze 2000-х, «Цезарей», «Сюзан» – подтверждены как поражающие цели в Новопрокоповке и Вербовом, Очеретуватом, Токмаке и Черниговке», - пишет он.

Однако отвечать россиянам сложно, поскольку их артиллерия подверглась массированному уничтожению в течение нескольких последних месяцев.

Купер отмечает, что диковинкой со стороны РФ была пушка Д-44 (85-мм дивизионная пушка), изготовленная еще в 1940-х годах и подбитая ВСУ дня два назад, что говорит про огромные объемы потерь российской артиллерии.

На других видео видно, как украинские ОБТ «Челленджер-2», «Брэдли», «Мардеры», «Страйкеры» продвигаются вперед. В этом районе также появились две свежие украинские бригады:

- 15 -я Кара-Дагская бригада (Национальная гвардия)

- 71 -я Егерская бригада (ВСУ, оснащенная БМП «Брэдли»).

«Известно, что в последние несколько дней дальше в тыл продвигались дополнительные подразделения (думаю, это ответ на все вопросы о "нехватке резервов у ВСУ"). Неудивительно, что со вчерашнего вечера стали появляться сообщения — все их можно охарактеризовать одним словом: штурм», - подчеркнул эксперт.

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