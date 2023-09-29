закрыть
29 сентября 2023, пятница, 12:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Все равно догонят

1
  • Ирина Халип
  • 29.09.2023, 11:40
  • 3,072
Все равно догонят
Ирина Халип

А ведь Гаравский мог бы тихо сесть в швейцарскую тюрьму.

Вот теперь беги, Гаравский. На старт, внимание, марш!

Господи, какой же ты дурак. У тебя был шанс – такой роскошный, замечательный, чудесный, уникальный шанс, выпадающий не всякому. Ты мог тихонечко сесть в швейцарскую тюрьму и провести там пару лет, а то и вовсе год. В отличных условиях: в швейцарской тюрьме заключенному полагается камера в десять метров плюс отдельный санузел, телевизор, шкаф и книжные полки, да еще и компьютер, если повезет. Жил бы себе и не тужил. А потом вышел бы – и вроде как с чистой совестью. Отсидел, искупил, свободен. И ни с какой стороны не подъедешь – ни на кривой козе, ни что ни на есть самой прямой.

Всего-то и нужно было – не врать, не завираться. Не рассказывать в интервью «Дойче Велле», как подавал с важным видом расстрельный пистолет Дмитрию Павличенко (подающий пистолет – фактически номер два в эскадроне, не так ли?), а в суде – что просто рядом стоял, а к пистолету не прикасался. Придумать заранее, что говорить, и не отступать ни от единого слова и звука. Стоять на своем, что бы ни спрашивал прокурор. И получить свою «двушечку», и уехать в теплую комфортабельную швейцарскую тюрьму, где никто не достанет, потому что охрана, решетки и прочие атрибуты изоляции. И в то самое время, когда в Беларуси заключенные шьют рукавицы и стоят часами на морозе на очередной перекличке, переключать каналы телека в поисках интересного сериала, жрать ризотто или свежую рыбу и, конечно, планировать короткий отпуск, который предоставляется заключенным швейцарских тюрем. И никаких забот.

А теперь беги, Гаравский, потому что для тебя ничто не закончилось – все только начинается. Правозащитники из Международной федерации прав человека рассказывали, как их коллеги нанимали частного сыщика, чтобы установить твое местонахождение и подать заявление в прокуратуру «по месту прописки». И если так легко оказалось его установить, неужто ты думаешь, что другие не установят? И я, конечно, не имею в виду родственников убитых. Разумеется, Ирина Красовская и Зинаида Гончар не полетят разъяренными эриниями в Швейцарию мстить за мужей. Я вовсе не о них – я о тех, с кем ты служил в том самом эскадроне и кому могло совсем не понравиться то, что ты рассказывал прокурору и судье. Тем более что сквозь путаницу пробивались новые фамилии вроде некоего полковника Смирнова, предлагавшего следить за бойцами подразделения. Ты очень нервничал, Гаравский, когда тебя спрашивали о Смирнове. Ты говорил, что просил не предавать огласке эту информацию. А не разозлится ли гражданин Смирнов за то, что ты о нем рассказал? А таинственный куратор, который вывез тебя в Европу? А сослуживцы, чьи фамилии ты назвал, но открестился от них, потому что честный и порядочный и просто мимо шел?

Нет, все-таки беги теперь, Гаравский. Беги по швейцарским лугам с эдельвейсами, наслаждайся Альпами, бросай монетку в Женевское озеро на бегу. Смотри, а кто там с пригорка машет рукой? Это Юрий Захаренко, ваш милицейский генерал. Красавец, умница, служака – редкое сочетание. Смотрит с прищуром, улыбается – ему уже не больно, он простил. Он-то лучше других знает, каких негодяев принимали на службу в спецподразделения, он не в претензии.

А там, возле озера, кто костер развел? А это Виктор Гончар, человек-энциклопедист, мальчик-вундеркинд, знающий о праве даже то, чего не знают составители учебников для будущих юристов. Легкий, остроумный, справедливый, готовый отстаивать ценой собственной жизни честные выборы и правосудие. Расслабься, Гаравский, он тебя все равно не заметит. Таких под микроскопом разве что рассматривать.

Тем более что к нему на костерок уже спешит из-за поворота давний друг, Анатолий Красовский. Он был учителем физики и астрономии. А потом издавал книги и журналы. А еще помогал деньгами и детскому фонду, и Березинскому заповеднику, и еще многим людям и организациям, о которых мы никогда не узнаем, потому что Красовский свою благотворительность никогда не рекламировал и мецената не изображал. Он видит тебя – и равнодушно проходит мимо. Он тебя забыл.

Но ты-то их помнишь? Конечно, помнишь. Так что беги, Гаравский, до конца своих дней. От призраков, от бывших сослуживцев, от таинственного полковника Смирнова, от будущего белорусского правосудия – беги. Но помни: кто-нибудь все равно догонит. И лучше, если это будут призраки.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество «Ник и Майк»