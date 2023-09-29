Все равно догонят 1 Ирина Халип

29.09.2023, 11:40

3,072

Ирина Халип

А ведь Гаравский мог бы тихо сесть в швейцарскую тюрьму.

Вот теперь беги, Гаравский. На старт, внимание, марш!

Господи, какой же ты дурак. У тебя был шанс – такой роскошный, замечательный, чудесный, уникальный шанс, выпадающий не всякому. Ты мог тихонечко сесть в швейцарскую тюрьму и провести там пару лет, а то и вовсе год. В отличных условиях: в швейцарской тюрьме заключенному полагается камера в десять метров плюс отдельный санузел, телевизор, шкаф и книжные полки, да еще и компьютер, если повезет. Жил бы себе и не тужил. А потом вышел бы – и вроде как с чистой совестью. Отсидел, искупил, свободен. И ни с какой стороны не подъедешь – ни на кривой козе, ни что ни на есть самой прямой.

Всего-то и нужно было – не врать, не завираться. Не рассказывать в интервью «Дойче Велле», как подавал с важным видом расстрельный пистолет Дмитрию Павличенко (подающий пистолет – фактически номер два в эскадроне, не так ли?), а в суде – что просто рядом стоял, а к пистолету не прикасался. Придумать заранее, что говорить, и не отступать ни от единого слова и звука. Стоять на своем, что бы ни спрашивал прокурор. И получить свою «двушечку», и уехать в теплую комфортабельную швейцарскую тюрьму, где никто не достанет, потому что охрана, решетки и прочие атрибуты изоляции. И в то самое время, когда в Беларуси заключенные шьют рукавицы и стоят часами на морозе на очередной перекличке, переключать каналы телека в поисках интересного сериала, жрать ризотто или свежую рыбу и, конечно, планировать короткий отпуск, который предоставляется заключенным швейцарских тюрем. И никаких забот.

А теперь беги, Гаравский, потому что для тебя ничто не закончилось – все только начинается. Правозащитники из Международной федерации прав человека рассказывали, как их коллеги нанимали частного сыщика, чтобы установить твое местонахождение и подать заявление в прокуратуру «по месту прописки». И если так легко оказалось его установить, неужто ты думаешь, что другие не установят? И я, конечно, не имею в виду родственников убитых. Разумеется, Ирина Красовская и Зинаида Гончар не полетят разъяренными эриниями в Швейцарию мстить за мужей. Я вовсе не о них – я о тех, с кем ты служил в том самом эскадроне и кому могло совсем не понравиться то, что ты рассказывал прокурору и судье. Тем более что сквозь путаницу пробивались новые фамилии вроде некоего полковника Смирнова, предлагавшего следить за бойцами подразделения. Ты очень нервничал, Гаравский, когда тебя спрашивали о Смирнове. Ты говорил, что просил не предавать огласке эту информацию. А не разозлится ли гражданин Смирнов за то, что ты о нем рассказал? А таинственный куратор, который вывез тебя в Европу? А сослуживцы, чьи фамилии ты назвал, но открестился от них, потому что честный и порядочный и просто мимо шел?

Нет, все-таки беги теперь, Гаравский. Беги по швейцарским лугам с эдельвейсами, наслаждайся Альпами, бросай монетку в Женевское озеро на бегу. Смотри, а кто там с пригорка машет рукой? Это Юрий Захаренко, ваш милицейский генерал. Красавец, умница, служака – редкое сочетание. Смотрит с прищуром, улыбается – ему уже не больно, он простил. Он-то лучше других знает, каких негодяев принимали на службу в спецподразделения, он не в претензии.

А там, возле озера, кто костер развел? А это Виктор Гончар, человек-энциклопедист, мальчик-вундеркинд, знающий о праве даже то, чего не знают составители учебников для будущих юристов. Легкий, остроумный, справедливый, готовый отстаивать ценой собственной жизни честные выборы и правосудие. Расслабься, Гаравский, он тебя все равно не заметит. Таких под микроскопом разве что рассматривать.

Тем более что к нему на костерок уже спешит из-за поворота давний друг, Анатолий Красовский. Он был учителем физики и астрономии. А потом издавал книги и журналы. А еще помогал деньгами и детскому фонду, и Березинскому заповеднику, и еще многим людям и организациям, о которых мы никогда не узнаем, потому что Красовский свою благотворительность никогда не рекламировал и мецената не изображал. Он видит тебя – и равнодушно проходит мимо. Он тебя забыл.

Но ты-то их помнишь? Конечно, помнишь. Так что беги, Гаравский, до конца своих дней. От призраков, от бывших сослуживцев, от таинственного полковника Смирнова, от будущего белорусского правосудия – беги. Но помни: кто-нибудь все равно догонит. И лучше, если это будут призраки.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».