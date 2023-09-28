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«Я не считаю, что он врал в суде»

  • 28.09.2023, 22:00
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«Я не считаю, что он врал в суде»
Валерия Красовская

Дочь Красовского прокомментировала оправдательный приговор экс-спецназовцу Гаравскому.

Валерия Красовская — одна из потерпевших по делу бывшего спецназовца Юрия Гаравского, которого обвиняют в участии в «эскадроне смерти» и ликвидации оппонентов Лукашенко. Дочь бизнесмена Анатолия Красовского, который исчез 16 сентября 1999 года, присутствовала во время суда над экс-силовиком. В комментарии «Зеркалу» она поделилась своим мнением по поводу оправдательного приговора Гаравскому.

— Для меня это абсурдное решение, — сказала Валерия Красовская. — Но мы были готовы к тому, что судья не поверит Юрию Гаравскому. Тогда был вариант, что он будет осужден за дачу ложных показаний. Но этого не произошло. Судья пока объясняет свое решение очень кратко. Адвокат должен в течение 10 дней направить просьбу о детальном объяснении решения, на ответ у судьи есть три месяца. Исходя из этого уже можно будет делать какие-то выводы и понимать, что делать дальше: подавать в вышестоящий суд или нет.

По словам дочери Анатолия Красовского, решение судьи не означает невиновности бывшего спецназовца в исчезновении и смерти ее отца и других людей. Валерия считает, что такой приговор основан на недостаточности информации:

— Судья сказал, что государство Беларусь определенно виновато в насильственном исчезновении Виктора Гончара и Анатолия Красовского и что это сомнению не подлежит. Но он усомнился в роли самого Гаравского в том, что происходило. Насколько я понимаю, не нашлось достаточно доказательств тому, что это он. Поэтому Гаравский и получил оправдание. Но я не считаю, что он врал в суде.

— Для меня лично это значит, что я не могу поставить точку, что нет официального подтверждения тому, что Гаравский рассказал о том, как все происходило. Поэтому, конечно, лично я разочарована. Но что поделать? Будем смотреть, что делать дальше, — заключила белоруска.

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