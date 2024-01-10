Ханок раскрыл, за сколько Солодуха купил у него песню «Здравствуй, чужая милая» 2 10.01.2024, 9:29

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Эдуард Ханок

Это был самый большой гонорар композитора.

Народный артист Беларуси Эдуард Ханок продал Александру Солодухе песню «Здравствуй, чужая милая» за 25 тысяч долларов — для 1992 года это были огромные деньги. Об этом он рассказал в ток-шоу «100 вопросов взрослому» на «Беларусь 1».

Один из детей в студии поинтересовался, является ли Эдуард Ханок богатым человеком.

«Я состоятельный человек. Богатые — это совсем другая история, которая мне не грозит. А вот то, что я состоятельный, это очень хорошо, потому что тебе не надо искать деньги: достал из шкафа, сколько тебе нужно, и все. Я нормальный средний обеспеченный человек», — рассказал Ханок.

Композитор рассказал, что во времена СССР получал «фантастические» авторские. А свой самый большой гонорар за песню он получил в 1992 году за песню «Здравствуй, чужая милая».

— Александр Солодуха купил у меня песню «Здравствуй, чужая милая» за 25 тысяч долларов. Это самый большой гонорар, — рассказал он.

83-летний Эдуард Ханок родом из Казахстана, но еще в детстве переехал в Беларусь и считает себя белорусом. Он заслуженный деятель культуры Белорусской ССР и народный артист Беларуси. Написал такие хиты, как «Лягу, прилягу», «То ли еще будет», «Малиновка», «Два поля», «Вы шуміце, бярозы», «Я у бабушки живу», «Зима», «Завіруха» и другие.

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