«Я схватил Ханка двумя руками за руку!» 17.01.2024, 21:23

Александр Солодуха

Александр Солодуха рассказал, как получил песню «Здравствуй, чужая милая».

Александр Солодуха в 2024 году отмечает 65-летний юбилей. Один из самых востребованных, ярких и, безусловно, эпатажных артистов в эти дни принимает поздравления, а на телеканале ОНТ вышел специальный выпуск программы «Еще не вечер», который как раз и был целиком и полностью посвящен дню рождения исполнителя бессмертного хита «Здравствуй, чужая милая», передает КП.

К слову, в эфире Александр подробно и детально рассказал о том, как к нему репертуар попала именно эта песня, ставшая в его творчестве знаковой.

- Это был 1992 год, мне - 33, возраст Иисуса Христа. Длинные волосы, лента. В марте мне позвонил Эдуард Семенович Ханок и говорит, мол, я только что приехал из Ленинграда, на вокзале купил газету «Знамя юности», здесь огромный материал о тебе, с фотографиями. Приезжай ко мне домой, мне есть, что показать тебе.

Александр Солодуха признался: согласился на встречу с большой радостью и уже очень скоро был в гостях у Эдуарда Ханка.

- Маэстро сел за рояль, спел первую песню. Я говорю: не моя! Он: чья? Я говорю: это - Ярослав Евдокимов, он, кстати, потом отдал эту песню Славику. Сыграл вторую - «Поклонница». Я говорю: это — не моя. Он: чья? Я говорю: «Сябры», Толик Ярмоленко. Он отдал ему эту песню. И когда заиграл третью песню — Бог любит троицу, да — он запел ее: «Здравствуй, чужая милая…». Я стоял справа у рояля, схватил двумя руками его за правую руку и говорю: «Никому ее не давали?». Он отвечает: «Никому». Я говорю: это — моя песня.

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