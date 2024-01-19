Певица Мерием Герасименко выпустила первую песню после отъезда из Беларуси 19.01.2024, 14:22

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Трек под названием «Вокруг тишина» был написан на «коленке».

Певица Мерием Герасименко, приговоренная к трем годам «домашней химии», выпустила первую песню после эвакуации из Беларуси.

В своем Instagram исполнительница рассказала, что трек под названием «Вокруг тишина» был написан на «коленке», еще когда она находилась в СИЗО.

«Музыка была просто в моей голове, и я описывала окружающие меня события, моменты, свои переживания…» — написала певица.

В сингле Мерием поделилась пережитым опытом, рассказала о жизни, разделенной на «до и после», о небе, на которое приходилось смотреть «сквозь белые окна, закрытые черной решеткой».

«Этот трек для тех, кто готов просто погрузиться в ту атмосферу, послушать мою историю, в которой я провела почти полгода, и не только я. Он должен был выйти еще прошлой весной, но его время пришло только сейчас. Сил всем, для кого эта история окажется личной… Этим треком я завершаю для себя те воспоминания», — написала Мерием.

Напомним, Мерием Герасименко задержали в начале августа 2022 года после того, как она сыграла концерт на террасе бара «Банки-бутылки» в центре Минска, на улице Зыбицкой. Среди прочих она исполнила песни украинской группы «Океан Эльзы». Девушку осудили сначала на 15 суток, потом еще раз на тот же срок, но на свободу она так и не вышла.

Позже в отношении Герасименко было возбуждено уголовное дело. Ранее силовики утверждали, что в 2020 году девушка участвовала в акциях протеста. Правозащитники признали ее политзаключенной.

20 января 2023 года суд приговорил Мерием Герасименко к трем годам «домашней химии».

16 января 2024 года стало известно, что певица была успешно эвакуирована из Беларуси и находится в безопасности.