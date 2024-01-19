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Светлана Алексиевич работает над новой книгой

  • 19.01.2024, 17:09
Светлана Алексиевич работает над новой книгой
Светлана Алексиевич
Фото: Charter97.org

Название для нее белорусская писательница позаимствовал у греческого поэта.

Лауреат Нобелевской премии по литературе, белорусская писательница Светлана Алексиевич 14 января 2024 года встретилась со своими читателями в Берлине, пишет «Позiрк».

Нобелевский лауреат рассказала, что работает над новой книгой. Вероятно, она будет называться «В ожидании варваров», эти слова автор позаимствовала у автора одноименного стихотворения, греческого поэта начала XX века Константиноса Кавафиса.

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