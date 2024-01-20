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Билл Гейтс: Новые вакцины от COVID-19 будут пластырями, а не иголками

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  • 20.01.2024, 18:28
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Билл Гейтс: Новые вакцины от COVID-19 будут пластырями, а не иголками

Создатель компании Microsoft заявил о прорыве в мире вакцин.

Основатель корпорации Microsoft американский миллиардер Билл Гейтс, который вкладывает значительную долю средств в разработку «новых» вакцин для человечества, заявил, что вакцины от коронавируса будут иными по форме.

По словам Гейтса, чтобы сделать вакцинацию более популярной в обществе, вместо иглы собираются использовать пластырь. Об этом бизнесмен рассказал во время своей поездки в Индию местному телеканалу.

«Нам нужно сделать их более продолжительными и более широкими по охвату... Мы собираемся вместо иглы использовать маленький пластырь», - цитирует Newsweek90 (перевод - «Униан»).

Также Гейтс пообещал, что в условиях постоянной конкуренции и попытки разработать новые вакцины, человечество обязательно придет к созданию защиты от туберкулеза, малярии и ВИЧ.

Также следует ожидать, что вакцины станут доступнее: Гейтс говорит, что следит за тем, чтобы цены на них снижались, а необходимых мощностей на производство хватало.

Ранее во время своего выступления на ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе Гейтс объявил, что вместе с супругой Мелиндой хочет вложить более 8 миллиардов долларов на развитие новых технологий в здравоохранении.

В ноябре 2023 года Reuters сообщил, что чета Гейтс перевела на счета фармацевтической компании Micron Biomedical 23,6 миллиона долларов на разработку вакцинных пластырей, вместо использования иглы.

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