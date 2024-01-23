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Объявлены номинанты на премию «Оскар»

  • 23.01.2024, 19:20
  • 1,028
Объявлены номинанты на премию «Оскар»

Среди претендентов — фильм о войне в Украине.

Американская киноакадемия опубликовала список номинантов на премию «Оскар» 2024 года. В категории «Лучший документальный фильм» на статуэтку претендует украинская лента «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова.

Наибольшее количество номинаций — 13 — получила лента Кристофера Нолана «Оппенгеймер». У фильма Йоргоса Лантимоса «Бедные несчастные» — 11 номинаций, у драмы Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» и «Барби» Греты Гервиг по 10 номинаций.

Номинации в основных категориях выглядят так:

Лучшая мужская роль:

Брэдли Купер, «Маэстро»

Колман Доминго, «Растин»

Пол Джаматти, «Оставленные»

Килиан Мерфи, «Оппенгеймер»

Джефри Райт, «Американское чтиво»

Лучшая мужская роль второго плана:

Стерлинг Браун, «Американское чтиво»

Роберт Де Ниро, «Убийцы цветочной луны»

Роберт Дауни-младший, «Оппенгеймер»

Райан Гослинг, «Барби»

Марк Руффало, «Бедные несчастные»

Лучшая женская роль:

Аннетт Беннинг, «Дайана Найед»

Лили Глэдстоун, «Убийцы цветочной луны»

Сандра Хюллер, «Анатомия падения»

Кэри Маллиган, «Маэстро»

Эмма Стоун, «Бедные несчастные»

Лучшая женская роль второго плана:

Эмили Блант, «Оппенгеймер»

Даниэлль Брукс, «Цвет лиловый»

Америка Феррара, «Барби»

Джоди Форстер, «Даяна Найед»

Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные»

Лучший игровой фильм:

«Американское чтиво»

«Анатомия падения»

«Барби»

«Оставленные»

«Убийцы цветочной луны»

«Маэстро»

«Оппенгеймер»

«Прошлые жизни»

«Бедные несчастные»

«Зона интересов»

Лучший режиссер:

Жюстин Трие, «Анатомия падения»

Мартин Скорсезе, «Убийцы цветочной луны»

Кристофер Нолан, «Оппенгеймер»

Йоргос Лантимос, «Бедные несчастные»

Джонатан Глейзер, «Зона интересов»

Лучший игровой фильм на иностранном языке:

«Я — капитан», Италия

«Идеальные дни», Япония

«Общество снега», Испания

«Учительская», Германия

«Зона интересов», Великобритания

Лучший полнометражный документальный фильм:

«Бобби Уайн: Народный президент»

«Вечная память»

«Четыре дочери»

«Убить тигра»

«20 дней в Мариуполе»

Лучший полнометражный анимационный фильм:

«Мальчик и птица»

«Элементарно»

«Нимона»

«Мечты работа»

«Человек паук: Паутина вселенных»

Церемония награждения победителей пройдет 10 марта в театре Samuel Goldwyn в Голливуде.

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