Объявлены номинанты на премию «Оскар»
- 23.01.2024, 19:20
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Среди претендентов — фильм о войне в Украине.
Американская киноакадемия опубликовала список номинантов на премию «Оскар» 2024 года. В категории «Лучший документальный фильм» на статуэтку претендует украинская лента «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова.
Наибольшее количество номинаций — 13 — получила лента Кристофера Нолана «Оппенгеймер». У фильма Йоргоса Лантимоса «Бедные несчастные» — 11 номинаций, у драмы Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» и «Барби» Греты Гервиг по 10 номинаций.
Номинации в основных категориях выглядят так:
Лучшая мужская роль:
Брэдли Купер, «Маэстро»
Колман Доминго, «Растин»
Пол Джаматти, «Оставленные»
Килиан Мерфи, «Оппенгеймер»
Джефри Райт, «Американское чтиво»
Лучшая мужская роль второго плана:
Стерлинг Браун, «Американское чтиво»
Роберт Де Ниро, «Убийцы цветочной луны»
Роберт Дауни-младший, «Оппенгеймер»
Райан Гослинг, «Барби»
Марк Руффало, «Бедные несчастные»
Лучшая женская роль:
Аннетт Беннинг, «Дайана Найед»
Лили Глэдстоун, «Убийцы цветочной луны»
Сандра Хюллер, «Анатомия падения»
Кэри Маллиган, «Маэстро»
Эмма Стоун, «Бедные несчастные»
Лучшая женская роль второго плана:
Эмили Блант, «Оппенгеймер»
Даниэлль Брукс, «Цвет лиловый»
Америка Феррара, «Барби»
Джоди Форстер, «Даяна Найед»
Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные»
Лучший игровой фильм:
«Американское чтиво»
«Анатомия падения»
«Барби»
«Оставленные»
«Убийцы цветочной луны»
«Маэстро»
«Оппенгеймер»
«Прошлые жизни»
«Бедные несчастные»
«Зона интересов»
Лучший режиссер:
Жюстин Трие, «Анатомия падения»
Мартин Скорсезе, «Убийцы цветочной луны»
Кристофер Нолан, «Оппенгеймер»
Йоргос Лантимос, «Бедные несчастные»
Джонатан Глейзер, «Зона интересов»
Лучший игровой фильм на иностранном языке:
«Я — капитан», Италия
«Идеальные дни», Япония
«Общество снега», Испания
«Учительская», Германия
«Зона интересов», Великобритания
Лучший полнометражный документальный фильм:
«Бобби Уайн: Народный президент»
«Вечная память»
«Четыре дочери»
«Убить тигра»
«20 дней в Мариуполе»
Лучший полнометражный анимационный фильм:
«Мальчик и птица»
«Элементарно»
«Нимона»
«Мечты работа»
«Человек паук: Паутина вселенных»
Церемония награждения победителей пройдет 10 марта в театре Samuel Goldwyn в Голливуде.