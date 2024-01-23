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Apple опубликовала трейлер сериала о космосе «Созвездие»

  • 23.01.2024, 22:53
Apple опубликовала трейлер сериала о космосе «Созвездие»

Видео.

Компания Apple выпустила трейлер своего будущего научно-фантастического детективного сериала «Созвездие». Видео было опубликовано на канале Apple TV+.

Главную роль в сериале играет Нуми Рапас, изображающая вернувшуюся на Землю астронавтку после таинственных событий в космосе. О сюжете немного информации, но есть намеки на многовекторную историю или существование инопланетного интеллекта. Премьера показа запланирована на 21 февраля, с последующим выходом новых эпизодов каждую среду.

В сериале также снялись Джонатан Бэнкс, Джеймс д'Арси, Джулиан Луман, Уильям Кэтлетт и Барбара Сукова. Созданием сериала занимался Питер Харнес, режиссер – Мишель Макларен.

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