Британская королевская почта выпустила серию марок, посвященную поп-группе 90-х 5.01.2024, 20:52

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Фотофакт.

Почтовый оператор Великобритании Royal Mail выпустил тематическую коллекцию марок, посвященную женской поп-группе Spice Girls. Марки поступят в продажу 11 января и будут доступны в различных коллекционных изданиях, говорится на сайте оператора.

Это первая коллекция почтовой службы, посвященная женской поп-группе.

В 2024 году Spice Girls отмечает 30-летие.

Серия, посвященная 30-летию Spice Girls, включает 31 предмет. Самые дорогие из них – миниатюрный лист Spice Girls с уникальными марками с платиновым слоем (199,99 фунта стерлингов) и набор золотых марок (149,99 фунта стерлингов, или более), самый дешевый – конверт за 0,30 фунта стерлингов.

На 10 основных марках изображены выступления участниц группы на церемонии вручения наград Brit Awards 1997 года, в том числе платье Джерри Халливелл-Хорнер, сделанное из кухонного полотенца, а также различные выступления хедлайнеров и их воссоединение на церемонии закрытия Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Еще одна коллекция включает портреты, сделанные на съемках фильма «Мир специй» 1997 года.

В информационном листе, прилагаемом к маркам, говорится, что Spice Girls «возглавили свой собственный путь к доминированию в то время, когда женские группы не считались коммерчески жизнеспособными. Их заразительное поп-звучание и смелая философия Girl Power изменили облик музыки и вдохновили целое поколение артистов».

Группа Spice Girls была основана в 1994 году дуэтом отца и сына Бобом и Крисом Гербертами, которые стремились создать девичью группу, способную конкурировать с преобладающими в чартах бойз-бэндами.

В состав группы входили Мелани Браун (Mel B), Джерри Халливелл (Ginger Spice), Эмма Бантон (Baby Spice), Мелани Чисхолм (Melanie C) и Виктория Бекхэм (Posh Spice).

Spice Girls достигла вершин популярности в середине-конце 1990-х годов.

Группа неофициально распалась примерно в 2001 году, но воссоединилась для концертных туров в 2007-м и 2019 годах.

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