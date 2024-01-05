ВСУ удалось продвинуться возле Великой Новоселки

ВСУ удалось продвинуться возле Великой Новоселки1
- 5.01.2024, 22:27
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Также продолжаются бои в восточной части Херсонской области.
У российских оккупантов есть определенные успехи на линии фронта Купянск-Кременная. При этом Силам обороны удалось продвинуться возле Великой Новоселки.
Об этом заявил руководитель оперативного отдела Генерального штаба Эстонии полковник Тармо Кундла, сообщает ERR.
Он также предположил, что в ближайшее время россияне могут активизировать свои усилия, чтобы оцепить Авдеевку.
По его данным, российские оккупанты также смогли захватить небольшие деревни вблизи Бахмута. Российским войскам также удалось захватить меньшие территории в Донецкой области.
При этом Силам обороны удалось освободить территории в населенных пунктах вблизи Великой Новоселки. Также продолжаются бои в восточной части Херсонской области.
«Украинцы могли бы еще лучше защищать себя, если бы имели технологию уничтожения платформ, с которых производятся воздушные удары», — отметил Кундла.
4 января в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военнослужащие продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, отбили атаки россиян вблизи Богдановки и поразили станцию радиоэлектронной борьбы противника.